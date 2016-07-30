İstanbul'da ev alan Suriyeli sayısı 10 bin 367'e ulaştı

Avrupa Yakası’nda 6 ayda yabancı ailelerin sayısı 24 bin 854’e ulaştı. Aslan payını geçen yılın aynı dönemine göre başvuruları yüzde 727 artan Suriyeliler aldı.

İstanbul Avrupa Yakası’nda ilk 6 ayda 72 bin 233 yeni konutun kapısı ‘ilk defa’ açıldı. 4.2 milyon aboneye hizmet veren CLK Boğaziçi Elektrik tarafından üç ayda bir açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda geçen yılın aynı dönemine göre sıfır konuta yerleşen aile sayısında yüzde 41’lik artış gözlenirken, her gün 395 aile yeni konutlarda yaşamaya başladı.

Bu yıl ikincisi açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’na İstanbul’daki yabancı abone aileler arasında ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin aldığı pay dikkat çekiyor. 2015’in ilk 6 ayında İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 860 Suriyeli aile elektrik aboneliği için başvuruda bulunurken bu rakam 2016’ın aynı döneminde yüzde 727 artarak 7 bin 117’ye ulaştı. Oturumcu ve işletmeci olarak bakıldığında Avrupa Yakası’ndaki Suriyeli aile sayısı 10 bin 367’ye ulaştı.

İşyerleri artıyor

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, konutta oturum bakımından 2015’in Ocak’ında 76 olan aylık başvurular binlerle ifade ediliyor. Sadece haziranda bin 736 Suriyeli aile konut aboneliği için başvuru yaparken, 163 Suriyeli de işyerlerine elektrik aboneliği talep etti. İşyeri abonelikleri bakımından da yine geçen ocakta 5 olan abonelik sayısı mayısta 196’ya ulaştı. Rakamların sürekli artması Suriyelilerin İstanbul’daki ticari hayata da uyum sağladığının önemli bir göstergesi.

25 bine dayandı

CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü’nün verdiği bilgiye göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda 6 ayda yabancı ailelerin sayısı 24 bin 854’e ulaştı. Gümüşlü, “Nisan-Haziran dönemleri arasında yabancı ailelerin yerleşim sayısı 6 bin 243 arttı. Buradan bakıldığına ikinci 3 aylık dönemde İstanbul’un Avrupa Yakası’nda her gün ortalama 68 yabancı yeni evleri için elektrik başvurusu yaptı” dedi.

Yeniler Bağcılar’da

Raporda, 2016’nın mayısındaki 14 bin 467 sıfır konuta taşınma hareketi bir rekor olarak ölçüldü. Yılın ilk 6 ayında en fazla yeni dairelere yerleşme hareketi Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde yaşandı. Buralardaki sıfır binalara 25 bin 278 ailenin yerleşmesi dikkat çekti. 2015’in ilk 6 ayında 182 bin 429 olan var olan binalardaki dairelere taşınma sayısı, 2016’nın aynı döneminde yüzde 15.1’lik düşüşle 154 bin 726 oldu. Geçen Mayıs ayı 22 bin 102 taşınmayla bu alandaki en düşük hareketin yaşandığı dönem olarak göze çarptı. İkinci el alım ve kiralık alanında içerisinde Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Bahçeşehir’deki hareket dikkat çekti.