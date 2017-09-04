"İstanbul'da ev alabilmek için 12.5 yıl hiç harcama yapmadan çalışmak gerekiyor"

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul'da yaşayanlar bir yıllık gelirleriyle 8 metrekare ev alabiliyor. 100 metrekarelik bir konut için ise hiç harcama yapmadan 12.5 yıl çalışması gerekiyor.

Sol'da yer alan habere göre, TUVİMER, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla' datasını kullanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da yaşayanların gelir durumu ile gayrimenkul kira ve satış değerleri üzerinden ne kadar sürede konut sahibi olabileceklerini ölçtü.

En zor konut alınan kent İstanbul

'İller Arası Farklılaşan Barınma Odaklı Satın Alma Gücüne Yönelik Değerlendirme Raporu' başlıklı araştırmadan derlediği bilgilere göre, İstanbul, en zor konut alınan kent olarak belirlendi.

Türkiye'nin en kalabalık 5 kentinde en yüksek konut metrekare değeri 5 bin 418 lira ile İstanbul'da olurken, İstanbul'u 3 bin 89 lira ile İzmir, 2 bin 250 lira ile Antalya, bin 955 lira ile Bursa ve bin 830 lira ile Ankara izliyor.

Bir metrekarelik konutun ortalama aylık kira değeri İstanbul'da 21 lira, İzmir'de 13 lira, Ankara'da 10 lira, Bursa ve Antalya'da 9'ar lira oldu.