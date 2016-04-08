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Çevre

İstanbul'da erguvanlar açtı

Çiçeklerini açarak kente bahar geldiğini müjdeleyen erguvanlar, pembeye boyadığı Boğaz kıyılarına adeta tablo görünümü verdi

08 Nisan 2016 11:25

İstanbul'da baharın rengiyle özdeşleşen erguvan ağaçları Boğaz'da kendini gösterdi.

İstanbul'un simgesi olarak tarih kitaplarına geçen erguvan ağaçları, kendilerine has renkleriyle cadde ve sokakları süsledi. Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere, metinlere konu olan erguvanlar, Boğaz'ın iki yakasında zarif dallarıyla İstanbul'u süslemeye devam ediyor.

Çiçeklerini açarak kente bahar geldiğini müjdeleyen erguvanlar, pembeye boyadığı Boğaz kıyılarına adeta tablo görünümü verdi. Göz kamaştıran rengiyle her yıl merakla beklenen erguvan ağaçları, İstanbul'a ayrı bir renk kattı.

Mitolojik efsanelere dayandırılan rengiyle ilgili birbirinden ünlü isimlerin şiir, şarkı ve romanlar yazdığı erguvan ağacının açmasıyla birlikte fotoğraf ve gezi meraklıları da güzel görüntüleri görmek için turlara başladı.

 

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