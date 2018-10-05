İstanbul'da engelli kadına tecavüz eden 6 kişi yakalandı

Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR\'da arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra pencerede çarşaf silkelerken gördükleri yüzde 70 zihinsel engelli 44 yaşındaki kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2\'sinin eve girdiği diğerlerinin apartman içinde bekledikleri öğrenildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar, Fevzi Çakmak mahallesinde geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Bir arkadaşlarının düğününden çıktıktan sonra bir marketten aldıkları biraları sokakta içmeye başlayan 6 kişi, bu sırada balkondan çarşaf silkeleyen bir kadın gördü. Kadınına önce el kol hareketleri yaparak irtibat kurmaya çalışan 6 şüpheli daha sonra onun bulunduğu apartmana girmek için tüm zilleri rastgele çaldı. Apartmana girdikten sonra kapıları çalarak kadının bulunduğu daireyi tespit etmeye çalışan şüphelilerden ikisinin yüzde 70 zihinsel engelli kadının bulunduğu daireyi tespit ettiği belirlendi. Zili çalarak kadına kapıyı açtıran şüphelilerden Y.C.(24), ile M.D.(27)\'nin içeri girdikten sonra talihsiz kadına cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi.

KADININ DAİRESİNİ BULAMAYAN 4 ŞÜPHELİ APARTMANDAN KAÇTI

Bu arada diğer şüpheli 4 kişinin kadının kaldığı daireyi bulamadıkları, diğer komşuların soruları üzerine \"Yanlış gelmişiz\" diyerek binadan ayrıldıkları öğrenildi.

ENGELLİ KADIN OLAYI KIZKARDEŞİNE ANLATTI

Mağdur A.M.\'nin ertesi gün durumu kendisini ziyarete gelen kız kardeşine söylemesi üzerine ailenin şikayetçi olduğu ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis 3 Ekim 2018 tarihinde yaptığı operasyonda Şüphelilerden 4\'nü Bahçelievler\'de diğer ikisini ise Bağcılar\'da gözaltına aldı. Öte yandan olay yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelemesinde şüphelilerin sokak üzerinde kadına el kol hareketleri yaparken ve binaya girerken görüntülerinin olduğu tespit edildi.

\"ENGELLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK\" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Gayrettepe\'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. Poliste veren şüphelilerden Y.C.\'nin lokumculuk yaptığı, M.D.\'nin ise matbaa işiyle uğraştığı öğrenildi. Şüphelilerden M.D.\'nin poliste verdiği ifadesinde tecavüz ettikleri kadının engelli olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

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