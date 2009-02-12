İstanbul'da elektriksiz günler başladı

İstanbul'un bazı semtlerinde 12-22 Şubat arasında 8 saate varan elektrik kesintileri uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada, Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve Sefaköy işletme müdürlükleri bölgelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü 09.00-13.00 saatleri arasında Bakırköy'ün Osmaniye Mahallesi, Cemiyet, Aralık, Çörekotu, SSK, Ümraniye, Cami, Adalet, Fildamı, Aras, Fabrika Geçidi, Evlek, Pulluk ve sokakları ile civarına, 14.00-17.30 saatleri arasında da İBB Florya Sosyal Tesisler yanı katlı otopark, İSMEK, Günübirlik Odalar, İBB Kır Düğün Salonu, İBB Havuzlu Düğün Salonu, GSM Baz İstasyonları, İBB Oyun Parkı, Kasaba Et Lokantası ve civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.



Zeytinburnu'nda 13 Şubat Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasında Fikret Yüzatlı Caddesi Aydınlatma Tesisleri, Gaziosmanpaşa'da 15 Şubat Pazar günü 08.00-15.00 saatleri arasında Karayolları Mahallesi 648. Sokak ve civarı, Sultangazi'de 22 Şubat Pazar günü 08.00-15.00 saatleri arasında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 2084, 2097 ve 2092. sokakları ile M Caddesi ve civarı elektrik verilemeyeceği ifade edilen açıklamada, Bağcılar'da ise 00.00-06.00 saatleri arasında uygulanmak üzere 12 Şubat Perşembe günü Kirazlı Mahallesi ile Yeni Mahalle, 13 Şubat Cuma günü Yeni Mahalle ve Güneşli Mahallesi, 14 Şubat Cumartesi günü Mahmutbey Merkez Mahallesi, 15 Şubat Pazar günü Mahmutbey Merkez, Evren ve Güneşli mahalleleri, 16 Şubat Pazartesi günü Evren, Bağlar ve Güneşli mahalleleri, 17 Şubat Salı günü de Bağlar ve Hürriyet mahallelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.



Açıklamada, Bahçelievler'de de 17 Şubat Salı günü 00.00-06.00 saatleri arasında Kocasinan Merkez Mahallesi'ne elektrik verilemeyeceği ifade edildi.

