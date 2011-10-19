-İstanbul'da elektrik kesintisi İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Şile ve Üsküdar'da yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'den (AYEDAŞ) yapılan açıklamada, Şile ve Üsküdar işletme müdürlükleri hizmet bölgesinde bulunan bazı trafo merkezlerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Bu kapsamda, yarın Şile'de 10.00-16.00 saatleri arasında Işık Üniversitesi, Şile Gardens Otel, Kumbaba Villa Via Evleri, Uygur, Kumluk, Karadeniz ve Çınar sokaklar, Kumbaba Camisi, Kumbaba Caddesi'nin bir bölümü, Meşrutiyet Köyü ile Kopuzlar Sitesi ve çevresinin elektrik alamayacağı belirtildi. Üsküdar'da ise yarın 09.00-16.00 saatleri arasında, İcadiye Mahallesi, Makastar Sokak numara 31'den Yazmacı Sokağa kadar olan binalara elektrik verilemeyeceği kaydedildi.