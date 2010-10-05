-İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL(A.A) - 05.10.2010 - İstanbul'un bazı ilçelerinde Bayrampaşa, Sefaköy, Avcılar, Kumburgaz İşletme Müdürlüklerince yapılacak olan çalışmalar nedeniyle yarından itibaren 9 Ekime kadar elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 4/15, 5/13, 5/14-A, 5/11, 5/12 sokakları ve civarına, 08:00 ile 18:00 saatleri arasında Küçükçekmece ilçesi İnönü mahallesi Yaşar Doğu Caddesi, Karadeniz ve Türker sokaklarına elektrik verilmeyecek. 7 Ekim Perşembe günü 08:00 ile 19:00 saatleri arasında Çatalca ilçesi Çakıl Köy içi ve Ev Aletleri Fabrikası, 11:00 ile 13:00 saatleri arasında Büyükçekmece ilçesi Pınartepe mahallesi Atatürk ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri, Adalet, Aydın sokakları ve Atatürk Mahallesi Gürkent sitesi Gürpınar Stadı sahil kesimi, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mah 4/11, 4/12, 4/13 sokakları, 08:00 ile 18:00 saatleri arasında Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Yıldız Sokak elektrik alamayacak. 8 Ekim Cuma günü 11:00 ile 13:00 saatleri arasında Beylikdüzü ilçesi Hatay, Cumhuriyet, Atakent, Kurtuluş, Köroğlu, Çalışlar caddeleri, Seda, Mine, Mutlu, Selam sokakları civarına ve Deniz Aktaş Caddesi, Sert plastik firmasına, 09:00 ile 13:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 4, 1/14, 4/13 sokakları ve civarına, 08:00 ile 18:00 saatleri arasında Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Yıldıray, Aydın, Kars sokaklarına elektrik verilmeyecek. 9 Ekim Cumartesi günü ise 07:00 ile 13:00 saatleri arasında Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 5, 5/10 sokakları civarına, 08:00 ile 18:00 saatleri arasında Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi Erguvan ve Kars sokaklarına elektrik kesintisi uygulanacak.