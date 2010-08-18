-İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - İstanbul'un bazı ilçelerinde 20-24 Ağustos tarihleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos cuma günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, dürüm et lokanta civarı, Yıldız Zümrüt, Kuşkonmaz, Yekta, Leylak, Bora, Enes, Hülya, Aksu, Tepe ve Sınır sokakları, aynı gün 09.00 ile 14.00 saatleri arasında da Eyüp'ün Merkez Mahallesi Cami, 3 Aralık sokaklar, Atatürk Caddesi 1 numaradan 23 numaraya kadar, Özel Haliç Hastanesi ve civarına elektrik verilemeyecek. Aynı çalışma kapsamında 21 Ağustos günü 09.00-14.00 saatleri arasında Gaziosmanpaşa'nın Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1082, 1083, 1089, 1093. sokaklar, Eski Edirne Asfaltı 262 ile 294 numaralarda, 22 Ağustos pazar günü 07.00-13.00 saatleri arasında Bağcılar'ın İnönü Mahallesi 30/7, 30/7-B1, 30/4-A1 sokaklar ve civarında, 23 Ağustosta 09.00-13.00 saatleri arasında yine Bağcılar'ın İnönü Mahallesi 30/6 sokak ve civarında, 24 Ağustosta 09.00-13.00 saatleri arasında Bağcılar'ın İnönü Mahallesi 30/4-D sokak ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.