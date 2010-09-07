-İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - İstanbul'da, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı semtlere elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-18 Temmuz tarihleri arasında elektrik verilemeyecek bölgeler şunlar: ''Esenyurt'ta 11 Temmuz'da 09.00-17.00 saatleri arasında Isıso Sanayi Sitesi, 07.00-14.00 saatleri arasında Bayrampaşa'da Murat Mahallesi Özdericiler Sanayi Sitesi A ve B Bloğun bir kısmı, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Litros Ayvalıdere yolunun bir kısmı, saat 09.00-18.00 arası Çorlu'nun Seyman Köyü, Hava Limanı civarı, Çiftlik Evleri, Bakırköy'de, 12 Temmuz'da 09.00-11.00 saatleri arasında Ataköy 9.Kısım E-5 bağlantı yolu Turkcell, İSBAK ve civarı, saat 11.00-13.00 arası Ataköy 9. Kısım E-5 bağlantı yolu Vals restaurant, Sinyalizasyon ve civarı, Bahçelievler'de 09.00-17.00 Çobançeşme Mahallesi Aladağ Sokak, Kocasinan Merkez Mh. Garip Sokak, Güngören'de 09.00-17.00 saatleri arası Tozkoparan Mahallesi Ali Rıza Gürcan Caddesi, Merter Evleri, Bakırköy'de 13 Temmuz'da, 09.00-11.00 saatlerinde, Ataköy 3-4-11. Kısım Doktor Remzi Kazancagil, C.Dursunoglu Cad, Behcet Kemal Çağlar Caddesi ve civarı, 11.00-13.00 arası Ataköy Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sarıyer'de 09.00-12.00 Rumeli Feneri Köyü, Denizcilik İşletmeleri, Golden Beach, Garipçe Köyü, İstanbul Evleri, MSB Deniz Topçu Taburu, Düzbağlar ve civarları, Bahçelievler'de 09.00-17.00 arası Çobançeşme Mahallesi Köprülü Sokak, Kocasinan Merkez Mahallesi Gonca Sokak, Güngören'de Tozkoparan Mah Ali Rıza Gürcan Caddesi, Şerbetçi Soğuk Hava Deposu, Bakırköy'de 14 Temmuz'da, 09.00-11.00 saatlerinde Ataköy 3-4-11.Kısım Conk Bayırı Caddesi, Adatepe, Kocatepe Sokaklar ve civarı, Bahçelievler'de 09.00-17.00 arası Çobançeşme Mahallesi Sokullu Sokak, Güngören'de 09.00-17.00 arası Tozkoparan Mahallesi Ali Rıza Gürcan Caddesi, İstanbul Tekstil Merkezi, Sarıyer'de 09.00-12.00 Kısırkaya Köyü Kum Ocakları, Sarıyer Belediyesi Köpek Çiftliği, Eyüp'ün Çiftalan köyü ve civarları, Bakırköy'de 15 Temmuz'da, 09.00-11.00 saatlerinde Ataköy 4. kısım Rio De Jenerio, M.Ataman, Rafet Bele Caddeleri ve civarı, 11.00-13.00 arası Zuhuratbaba Mahallesi Gençler Caddesi, Şükran Çiftliği, Aydınlar, Akmescit, Rauf Yekta Sokaklar ve civarı, Bahçelievler'de 09.00-17.00 saatleri arasında Çobançeşme Mahallesi Namık Kemal Sokak, Güngören'de 09.00-17.00 arası Tozkoparan Mahallesi Ali Rıza Gürcan Caddesi, Atlas Zımpara, Güngören'de 17 Temmuz'da 09.00-17.00 saatleri arası Tozkoparan Mahallesi Ali Rıza Gürcan Caddesi, Emintaş Piyale Fabrikası, 18 Temmuz'da 09.00-17.00 arası M.Nesih Özmen Mahallesi Keresteciler Sitesi, Meşe, Söğüt, Limon, Kayacık, Selvi, Fatih, Zeytin Sokaklar ve civarı.''