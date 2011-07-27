-İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Eyüp, Şişli, Fatih, Sarıyer ve Bahçelievler'de değişik gün ve saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Eyüp'te 29 Temmuz Cuma günü 08.00-16.00 saatleri arasında Cendere-Kemerburgaz yolu üzerindeki fabrikalar, Ekolojik Enerji, Yapısal Gaz, Kethane Tepe mevkisi, Sakarya Kışlası ve civarına elektrik verilemeyecek. Fatih'te 31 Temmuz Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında Tahtakale, Rüstempaşa, Mercan, Demirtaş, Sarı Demir, Hobyar, Hocapaşa, Molla Fenari, Sururi, Taya Hatun ve Süleymaniye mahalleleri, 09.00-14.00 saatleri arasında Mahmutpaşa yokuşu, Sultan Mektebi, Aynacılar, Kalcılar, Küçük Yıldız Han, Varakçı, Bezciler, Raslıkçı sokaklar, Vezirhan Caddesi ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak. Bahçelievler'de 08.00-18.00 saatleri arasında olmak üzere, 1 Ağustos Pazartesi günü Kocasinan Mahallesi Aydoğdu Sokak, 2 Ağustos Salı günü Kocasinan Mahallesi Badem Sokak'taki çift numaralar, 3 Ağustos Çarşamba günü ise Badem Sokak'taki tek numaralar elektrik alamayacak. Sarıyer'de 2 Ağustos Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Harp Akademileri Komutanlığı, 3. Kolordu Komutanlığı ve civarlarında elektrik kesintisi uygulanacak. Şişli'de 2 Ağustos Salı günü 09.00-16.00 saatleri arasında Mecidiyeköy Mahallesi Muhtar Şevki, Ekin, Kuyu, Hark sokaklar, Mecidiye Caddesi, Şair Sabri Sokak, Eski Osmanlı Sokak ve civarları elektrik alamayacak.