İstanbul'da elektrik kesintisi

T24- İstanbul'un Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde 20, 21, 22 ve 23 Mayısta elektrik kesintisi uygulanacak.
Esenyurt'ta 20 Mayısta 09.00-15.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Talatpaşa Caddesi Garanti Koza Evleri ve Kamelya Evleri'nde, 21 Mayısta 09.00-15.00 saatlerinde Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde elektrik kesintisi yapılacak.
Gaziosmanpaşa'da 22 Mayısta 09.00-13.00 saatlerinde Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi, İnönü Caddesi, 1075, 1076, 1105, 1111, 1112 ve 1163. sokaklara, Beşiktaş'ta 22 Mayısta 08.00-13.00 saatlerinde Yener Sokak, Dedeman Otel, Dedeman Pasajı, Şair Nedim İlköğretim Okulu, Esentepe İlköğretim Okuluna, 23 Mayısta 08.00-13.00 saatlerinde Yıldız Posta Caddesi'ne enerji verilemeyecek.
Şişli'de 21 Mayısta 08.00-15.00 saatlerinde Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik, Eşref Efendi, Şahin, Dericiler, Bilezikçi, Baysungur, Değirmen sokaklarında, 22 Mayısta 08.00-17.00 saatlerinde Eskişehir Mahallesi Lalezar, Kükürtlü, Küçük Akara, Tuzcu, Demet, Tuzcu Murat, Kaytancı Rasim, Marsik, Akağalar, Pervaz, Gazino, Karabalak sokakları ile Dolapdere Caddesi'nde, 20 Mayısta 08.00-13.00 saatlerinde Halide Edip Adıvar Mahallesi Darulaceze Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Boru Çiçeği Sokak, Bakla Çiçeği Sokak, Atatürk İlköğretim Okulu, Bahçelik Sokak, hastane yanı, Başak, Çifte Cevizler, Nadide ve Adıvar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.