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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

13 Nisan 2010 20:46

T24- Güngören ve Silivri’de 15-18 Nisan tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle.


Güngören’de 08.00-17.00 saatleri arasında olmak üzere 15 Nisan’da; Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokak 16 Nisanda; Güven Mahallesi Lalezar Sokak 17 Nisanda; Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ayvacık Sokak 18 Nisan'da; Akıncılar Mahallesi Beyatlı Sokak.


Silivri’de 15 Nisan'da 08.00-18.00 saatleri arasında; Beyciler Köyü kum ocakları çevresi, 18 Nisanda 09.00-13.00 saatleri arasında; Ortaköy Sanayi Bölgesi.

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