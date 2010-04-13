İstanbul'da elektrik kesintisi

T24- Güngören ve Silivri’de 15-18 Nisan tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle.



Güngören’de 08.00-17.00 saatleri arasında olmak üzere 15 Nisan’da; Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mahmudiye Sokak 16 Nisanda; Güven Mahallesi Lalezar Sokak 17 Nisanda; Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Ayvacık Sokak 18 Nisan'da; Akıncılar Mahallesi Beyatlı Sokak.



Silivri’de 15 Nisan'da 08.00-18.00 saatleri arasında; Beyciler Köyü kum ocakları çevresi, 18 Nisanda 09.00-13.00 saatleri arasında; Ortaköy Sanayi Bölgesi.