İstanbul'da elektrik kesintisi

T24-



11 Nisan Pazar günü 09.00-15.00 saatleri arasında da Esenyurt'ta, Adile Naşit Bulvarı, Doğuş Otomotiv, Sunny Atmaca Elektronik, Alpet Benzin İstasyonu'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



Güngören'de 12 Nisan Pazartesi günü 08.00-16.00 saatleri arasında Ahmet Kutsi Tecer Caddesi, Ali Rıza Gürcan Caddesi, Lalebahçe Sokak, Park Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.



Kesinti programına göre, aynı Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde 09.00-10.30 saatleri arasında Fildamı yolu, Çörekotu, Fildamı, Sıgırtmaç sokaklar ve civarı, 10.30-12.00 saatleri arasında Osmaniye Aksu yolu, Fildamı, Fadıl Kayıkçı, Gencer, Adalet, Fildamı Çıkmazı, Fildamı Aralığı, Pulluk sokaklar ve civarı, 13.00-15.00 saatleri arasında Sıgırtmaç, Kireç Ocağı, Aralık, Cami, Osmaniye Mektebi, Fildamı, Mekteb, Hürriyet, Karakolhane, Mühendis sokaklar ve civarı, 13 Nisan Salı günü 09.00-10.30 saatleri arasında Aralık, Fabrika Geçidi, Cemiyet, Çörek Otu, Bildik, Evlek, Cami, Fildamı, Pulluk, Ümraniye, Adalet, Osmaniye Cami sokaklar ve civarı, 10.30-12.00 saatleri arasında Osmaniye Aksu Yolu ve Çobançeşme Veliefendi Yolu, Aksu Osmaniye, Ümraniye sokaklar ve civarı, 13.00-15.00 saatleri arasında Aksu Caddesi ve civarı, 14 Nisan Çarşamba günü 09.00-10.30 saatleri arasında 10 Temmuz Caddesi ve civarı, 10.30-12.00 saatleri arasında Aksu Caddesi ve civarı, 13.00-15.00 saatleri arasında Kartaltepe Mahallesi Bağlarbaşı Yolu, Yıldıztepe, Kartaltepe, Aksoy Çıkmazı, Dost, Üçtepe sokaklar ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Şişli'de, 13 Nisan Salı günü 08.00-16.00 saatleri arasında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darulazece Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Boru Çiçeği ve Bakla Çiçeği sokakları, Atatürk İlköğretim Okulu, Bahçelik, Hastane Yanı, Basak, Çifte Cevizler, Nadide ve Adıvar sokaklar ve civarına, 14 Nisan Çarşamba günü 08.00-14.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi Hürriyet Tepesi yolu, Mezarlık ve Geçit sokaklar, Boydak İş Hanı ve civarına elektrik verilemeyecek.