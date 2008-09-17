İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı semtlere 19 ve 20 Eylülde elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş'ta 19 Eylül Cuma günü 08.00-18.00 saatleri arasında Kültür Mahallesi, Koru Sokak, Ulus Sitesi civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Aynı gün, Sarıyer'de 10.00-15.00 saatleri arasında Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Gümüş Evler Sitesi, Sezai Bey Caddesi, Salihbey, Bayram, Palmiye, Papatya ve Bahar sokakları ve civarları, 10.00-16.00 saatleri arasında da Poligon Mahallesi, Poligon Caddesi, Sezgin, Eser, Erdem, Düzgün, M. F. Çakmak ve Kapılıca Yolu sokakları ve civarları elektrik alamayacak.



Zeytinburnu'nda 20 Eylül Cumartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak No:1'den No:35'e kadar, Yeşilyol G Sokak No:1'den No:28'e kadar, Yeşilyol F Ara Sokak, 75/2 Sokak No:92'den No:117'ye kadar, 75/18, 75/14, 75/13 sokaklar, 114 Sokak No:17'den No:56'ya kadar, 114/1 Sokak, 116, 117, 120, 121, 122, 123. sokaklar, Bağiçi sokak, Şehit Ercan Üzer sokak, Telekom santrali ve civarı ile trafik sinyalizasyonuna elektrik verilemeyecek.



