T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı semtlere 19 ve 20 Eylülde elektrik verilemeyecek.

17 Eylül 2008 03:00

İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı semtlere 19 ve 20 Eylülde elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş'ta 19 Eylül Cuma günü 08.00-18.00 saatleri arasında Kültür Mahallesi, Koru Sokak, Ulus Sitesi civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün, Sarıyer'de 10.00-15.00 saatleri arasında Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Gümüş Evler Sitesi, Sezai Bey Caddesi, Salihbey, Bayram, Palmiye, Papatya ve Bahar sokakları ve civarları, 10.00-16.00 saatleri arasında da Poligon Mahallesi, Poligon Caddesi, Sezgin, Eser, Erdem, Düzgün, M. F. Çakmak ve Kapılıca Yolu sokakları ve civarları elektrik alamayacak.

Zeytinburnu'nda 20 Eylül Cumartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak No:1'den No:35'e kadar, Yeşilyol G Sokak No:1'den No:28'e kadar, Yeşilyol F Ara Sokak, 75/2 Sokak No:92'den No:117'ye kadar, 75/18, 75/14, 75/13 sokaklar, 114 Sokak No:17'den No:56'ya kadar, 114/1 Sokak, 116, 117, 120, 121, 122, 123. sokaklar, Bağiçi sokak, Şehit Ercan Üzer sokak, Telekom santrali ve civarı ile trafik sinyalizasyonuna elektrik verilemeyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24