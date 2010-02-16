İstanbul'da elektrik kesintisi

T24 - Beşiktaş'taki bazı mahallelerde 18 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Levazım Mahallesinde 00.30-01.00 saatleri arasında; Aydın Sitesi Ilgın Sokak, Selvi Sokak ve civarı, 01.00-01.30 arasında; Aydın Sitesi, Armağan Sokak, Aydın Sokak ve civarı, 01.30-02.00 arasında; Aydın Sitesi, Aydın Sokak ve civarı, 02.00-02.30 arasında; Saklı Kent Sitesi ve Sosyal Tesisleri ile civarı, 02.30-03.00 arasında; Örme Yapı Sitesi, Koru Sokak, Yücel Sokak ve civarı, 03.00-03.30 arasında; Bilkent Sitesi, Koru Sokak ve civarı.



Ortaköy Mahallesinde 03.30-04.00 saatleri arasında; Ambarlıdere, Işık, Varnalı, Çayır, Orkide, Defne Çıkmazı, Muhtar, Dellalzade, Büyük Kuyu ve Çevirmeci sokaklar ile civarı, 04.00-04.30 arasında; Hülya ve Ahmet Çağan sokaklar, Dereboyu Caddesi, Lozan, İsmail Hakkı Türekeş, Çevirmeci ve Cudi Efendi sokaklar ile civarları, 04.30-05.00 arasında; Refik Ferman Çıkmazı, Dereboyu Caddesi, Kumbaracıbaşı, Kırmızı ve Saadet sokaklar, Barbaros İş Hanı, Müverrih Saadettin Sokak, Ambarlıdere Caddesi, Musap Sokak ve civarı, 05.00-05.30 arasında; Leylak Yuvası ve Ambarlıdere sokaklar, Dostlar Sitesi, Ulustan Apartmanı ve civarı.



Ulus Mahallesinde 05.30-06.00 saatleri arasında; Neferler Sitesi, Öztopuz Caddesi, Şehit İbrahim Caddesi, Çubukçu Sokak ve civarı, 06.00-06.30 arasında; Niğbolu Sokak, Öztopuz Caddesi, Bernar Nahum İlköğretim Okulu, Okul Sokak ve Çınaraltı sokaklar ile Yol Sokak ve civarı, 06.30-07.00 arasında; Öztopuz Caddesi, Çamlıtepe Sitesi, Ahmet Saygun Caddesi ve civarı.

