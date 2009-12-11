İstanbul'da elektrik kesintisi

T24 - İstanbul'un bazı semtlerinde 13-16 Aralık tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



''-Esenyurt'ta 13 Aralıkta 09.00-15.00 saatleri arasında; Adile Naşit Bulvarı, Doğuş Otomotiv, Suny Atmaca Elektronik, Alpet benzin istasyonu, 08.00-20.00 saatleri arasında; Evren Oto Sanayi Sitesi 25. ve 28. bloklar. 14 Aralıkta 09.00-18.00 saatleri arasında; Evren Oto Sanayi Sitesi 27. Blok, 15 Aralıkta 09.00-18.00 saatleri arasında; Evren Oto Sanayi Sitesi 23. Blok, 16 Aralık'ta yine aynı saatler arasında; Evren Oto Sanayi Sitesi 22. ve 20. bloklar.



-Arnavutköy'de 13 Aralıkta 08.00-16.00 saatleri arasında; Hadımköy Yeşilbayır, Deliklikaya, Sınırdere, Karaağaç, mahalleleri, Armina Evleri, Seyfettin Selim ve Bölükbaşı villaları, Özçelik, Trakyabaş, Armetak Hidropres, Tacan Profil, Sarı Villalar, göl tarafı çiftlikler, Senur Ev Aletleri, İnta İnşaat, Tusan Metal, Kiptaş Şantiye, Niğteks, Netsan Antrepo, Soyak Beton, Set Beton, Yürekli Beton, Aksa Jeneratör, Gelişim Alüminyum.



-Silivri'de aynı gün 09.00-14.00 saatleri arasında; Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Marmara, Haydar Arslan, Hasan Özvarnarlı ve Emek sokaklar.



-Bağcılar'da 13 Aralıkta 09.00-13.00 saatleri arasında; Demirkapı Mahallesi Önder, Mert, Keban, Yaprak, Fidan, Söğüt, Söğütlü, Aydoğan, Elmas, Yıldız, Mevlana, 2. Mine, Türkgücü, Oğuzhan, Çağlayan, Serap, Asiltürk, Yeşilırmak, Adil, Can, Sönmez, Ferhat, Nisan, Kocatepe, Sancaktepe, Oya, Menekşe, Kaktüs, İpek, Şimşek, Melek, Mehtap sokaklar,Kemalpaşa Mahallesi 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 7/1, 8/1, 12/1, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17 sokaklar, Fatih Mahallesi Erik, Fırat, Fındık, Emek, Ceylan, Çağdaş, Çakır, Çam, Çavuş, Çayır, Çakmak, Çimen, Fidan, Hünkar, Ihlamur, İkizler, İmren, İpek, Funda, Erenler, Fener, Elvan, Eda, Çavuş, Meriç, Barbaros, Ahu, Onur, Piri Reis, Akasya, Ayvalı, Aras, Nevruz, Gururlu, Berrak, Aynalı, Azimli, Bademli, Bahadır, Aktaş, Bağlar sokaklar, Velioğlu ve Pazar caddelerinin bir kısmı.



-Küçükçekmece'de 14 ve 15 Aralıkta 09.30-16.00 saatleri arasında; Teyfikbey ve İnönü mahalleleri, Dumlupınar ve Çoban sokaklar, Sami Paşa Caddesi ve sokakları, Özen Emek Sitesi, M. Aksoy Caddesi, Belediye İnönü Kültür Merkezi ve civarı.''