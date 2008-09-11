İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı semtlerde 13-14 Eylülde elektrik kesintisi uygulanacak.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Kartal Samandıra trafo merkezindeki çalışma nedeniyle 13 Eylül Cumartesi günü 08.00-14.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi Mahallesi, Orman, Hat, Neşe, Giresun caddeleri ile bağlı sokaklara elektrik verilemeyecek.

Yine Samandıra'da 14 Eylül Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında; Hamidiye Mahallesi, Eyyubi, Mürşit, Saidi Nursi caddeleri ve bağlı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Pendik Kurtköy'de ise 14 Eylül Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında; Formula-1 Su Pompası, Kasktaş, Acarlar Benzin İstasyonu ile Royal İnşaat firmalarına elektrik verilemeyecek.

