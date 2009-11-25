İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Başakşehir ve Beşiktaş ilçelerinde 2 ve 3 Aralıkta elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sefaköy ve Beyoğlu işletme müdürlüklerince yapılacak çalışmalar nedeniyle 2 Aralık Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi şantiyeler hattı, Çakıcı Taş Ocağı, Arkun Metal, Aksu Vital, Timtaş, Korkmaz Makine, Soyak Beton ve Varol Beton, 08.00-15.00 saatleri arasında Beşiktaş Levent Mahallesi, Ebulullah Mardin Caddesi, Sardanya, Alt Zeren, Üst Zeren, Güvercin Sokaklar, İstanbul Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi civarına elektrik verilemeyecek.

Kesinti programı kapsamında 3 Aralık Perşembe günü de 08.00-15.00 saatleri arasında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi, Güvercin Sokak, Petrol, Belediye Siteleri, Menekşe Sitesi yolu ve civarı elektrik alamayacak.