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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da 22 Kasım Pazar günü Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beşiktaş ilçelerinde bazı semtlere elektrik verilemeyecek.

20 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul'da 22 Kasım Pazar günü Bağcılar, Avcılar, Esenyurt ve Beşiktaş ilçelerinde bazı semtlere elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında Bağcılar'da, Bağlar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi No:22, Erdinç Binaları A/Blok'ta, aynı gün 09.00-16.00 saatleri arasında Avcılar'da, Yeşilkent Mahallesi ve Esenyurt'ta İncirtepe Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi'nin bir kısmı ile Saadetdere İSKİ ve Fatih Mahallesi'nin bir kısmında, yine aynı gün 08.00-12.00 saatleri arasında Beşiktaş'ta, Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Çayır Çimen Sokak, Levent Caddesi, Emlak Kredi Bankası Blokları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

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