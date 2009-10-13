İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da Bahçelievler, Bakırköy ve Esenler ilçelerinde 15-16 Ekim tarihlerinde elektrik kesintileri uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, 15 Ekimde 08.00-18.00 saatleri arasında Bahçelievler'de Itır, Gonca, Kartopu, Filbahri, Kızılcık, Fındık, Kaktüs ve Bankacılar sokakları ve civarına elektrik verilemeyecek.



16 Ekimde de 09.00-12.00 saatleri arasında Bakırköy'de Ataköy 7-8-9-10. Kısım mahalleleri, Nilüfer Sokak, Medeni Berk İlköğretim Okulu ve civarında, 14.00-17.00 saatleri arasında Ataköy 7-8-9-10. Kısım mahalleri, Karanfil ve Manolya sokakları ve civarında, Esenler ilçesinde 10.00-16.00 saatleri arasında Menderes Mahallesi, 169, 170 Sokak ve civarında, Beyoğlu ilçesinde de 08.00-17.00 saatleri arasında Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Aydın, Başlık, Fecri Ebcioğlu, Park, Birlik sokakları ve civarında kesinti yapılacak.