İstanbul'da elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasında Silivri'nin Çanta Mahallesi, Öztürk Caddesi, Çiçek, Nar, Bayır sokakları ve civarında, 5 Eylülde 10.00-16.00 saatleri arasında Bayrampaşa Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi, 6 Eylül Pazar günü de 09.00-16.00 saatleri arasında Emintaş Akel Sanayi Sitesi, Orta Mahalle, Akel, Soy, Sur sokaklar ile civarında elektrik kesintisi yapılacak.



Esenler'de de 5 Eylül Cumartesi günü 08.00-16.00 saatleri arasında Turgut Reis Mahallesi, 416, 417. sokaklar ve civarlarına, 6 Eylülde 08.00-16.00 saatleri arasında 418 ve 419. sokaklar ve civarları elektrik alamayacak.