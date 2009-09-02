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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

02 Eylül 2009 19:43

İstanbul'da 4-6 Eylül tarihleri arasında bazı ilçelere elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Cuma günü 09.00-17.00 saatleri arasında Silivri'nin Çanta Mahallesi, Öztürk Caddesi, Çiçek, Nar, Bayır sokakları ve civarında, 5 Eylülde 10.00-16.00 saatleri arasında Bayrampaşa Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi, 6 Eylül Pazar günü de 09.00-16.00 saatleri arasında Emintaş Akel Sanayi Sitesi, Orta Mahalle, Akel, Soy, Sur sokaklar ile civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Esenler'de de 5 Eylül Cumartesi günü 08.00-16.00 saatleri arasında Turgut Reis Mahallesi, 416, 417. sokaklar ve civarlarına, 6 Eylülde 08.00-16.00 saatleri arasında 418 ve 419. sokaklar ve civarları elektrik alamayacak.

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