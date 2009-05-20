İstanbul'da elektrik kesintisi

Gaziosmanpaşa'daki bazı semtlerde yarın, Güngören ve Bahçelievler'de ise 23 Mayısta elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Gaziosmanpaşa'da yarın 09.00-15.00 saatleri arasında; Hürriyet Mahallesi Başaran, Cengiz Topel ve Rumeli caddeleri ile 298, 296, 302 sokaklar ve civarı.



Güngören'de 23 Mayıs'ta 09.00-17.00 saatleri arasında; Vardar, Taşçılar, Şinasi, Öğretici, Şirin, Birsel, Vural ve Yardımcı sokaklar, İnönü Caddesi, Cümbüş Sokak ve civarı.



Bahçelievler'de aynı gün 13.00-19.00 saatleri arasında; Yenibosna Merkez Mahallesi, Çınar Caddesi, Güneşli Matbaacılar Sitesi.

