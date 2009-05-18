İstanbul'da elektrik kesintisi

Beylikdüzü, Sarıyer, Bahçelievler, Esenler ve Beşiktaş'ta 20-21 Mayıs tarihleri arasında bazı semtlerde elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü, Sarıyer, Beşiktaş, Esenler ve Bahçelievler'deki bazı trafo merkezlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.



Bu nedenle Beylikdüzü'nde 20 Mayıs Çarşamba günü 09.00-16.00 saatleri arasında Gürpınar Pınartepe Mahallesi İstanbul Caddesi, Korkmaz, Oğuzhan, Sembol, Bezirgan, Ortanca sokaklar, Adnan Kahveci Mahallesi Zambak, Manolya, Derin, Yağız ve Tünel sokaklara elektrik verilemeyecek.



Sarıyer'de de aynı gün 09.00-14.00 saatleri arasında Bahçeköy Cengiz Topel Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Sadık Güney Sokak, Şehit Alaaddin Akyürek Sokak, Çamlık Sokak ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Aynı gün Esenler'de 10.00-17.00 saatleri arasında Birlik Mahallesi 844, 842, 843, 769, 771, 839, 847, 767, 845, 846, 827, 837 ve 840 sokaklar, Atışalanı Caddesi, Yüksel Düğün Salonu, Ensar Hastanesi, Karaoğlanoğlu Caddesi'nin bir kısmı, Kemer Mahallesi 900 ve 902 sokaklar ile civarlarına elektrik verilemeyecek.



Yine 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş'ta 00.00-06.00 saatleri arasında Etiler Nispetiye Caddesi, Hayram Sitesi, Selçuklar Sokak, Zeytinoğlu Mahallesi Yeşim, Fidan, Yaren, Araçlar sokaklar ile Cebeci Caddesi, Beşiktaş Kültür Merkezi, Akatlar Kültür Merkezi, Akatlar Türk Telekom, Şehit Erdoğan İbrahim Sokak, Necati Cumalı Caddesi, Fenerli Hristo sokak, Necati Çamlıbel Sokak, Özlem Sitesi, Spor Yazarları Blokları bahçesi, Sedef, Meşe, Irmak sokaklar, Akatlar İlköğretim Okulu, Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi, Dikiş Nakış Okulu'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



Beşiktaş'ta 21 Mayıs Perşembe günü 00.00-06.00 saatleri arasında Etiler Zeytinoğlu Mahallesi, Fenerli Hristo Sokak, Akay Sokak, Enis Akaygen Caddesi, Özlem Siteleri, Çilekli Caddesi Beşiktaş Kültür Merkezi, Balta Limanı Yolu Gazeteciler Kooperatif Evleri Cemil Sokak, Ebru Sokak, Menekşe Sokak, Yıldırım Oğuz Gökler Sokak, Hare Sokak, Nilüfer Sokak, Konaklar Mahallesi Karayolları Blokları, Şebboy Sokak, Oto Yolcular Sitesi, Levent Evleri Koza İnşaat, İhsan Hilmi Alantar Sokak, Fulya Yapı Kooperatifi, 4. Levent Hukukçular Sitesi içi, Zümrüt Sokak, Selçuklar Sitesi, Meşeli Sokak, Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak, Ihlamur Yolu, Emlak Kredi Bankası Blokları altı, Akçam ve Akasya sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak.



Bahçelievler'de de 21 Mayıs Perşembe günü 09.00- 17.00 saatleri arasında Yiğit Sokak, Soğanlı Bahçe Yolu, Çelik Hançer Caddesi, Meltem Caddesi, Urban Sokak, Yener Sokak, Sevil Sokak, Meltem Caddesi, Şenlik Sokak, Bizim Sokak, Sefakent Blokları ve civarı elektrik alamayacak.

