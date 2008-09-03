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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yerlere 5-7 Eylül tarihlerinde elektrik verileme

03 Eylül 2008 03:00

Beyoğlu, Beşiktaş, Güngören, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yerlere 5-7 Eylül tarihlerinde elektrik verilemeyecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş'ta, 5 Eylül Cuma günü, 09.00-14.00 saatleri arasında Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş Belediye Garajı ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Güngören'de, aynı gün ,08.00-16.00 saatleri arasında Konfor Sitesi C, B, B-2 blokları, Merter Siteleri A, A-1, A-2 blokları, Gözde Amaç Sitesi ve civarında, 6 Eylül Cumartesi günü, 08.00-16.00 saatleri arasında da Ülkü Kent A, A-3, A-4, A-5, A-6, B, C blokları, Fatih Koleji ve civarına elektrik verilemeyecek.
Gaziosmanpaşa'da, 6 Eylül Cumartesi günü, 08.00-10.00 saatleri arasında Merkez, Bağlarbaşı ve Hürriyet mahalleleri elektrik alamayacak.
Beyoğlu'nda, 7 Eylül Pazar günü, 09.00-14.00 saatleri arasında Kuledibi Ali Hoca Aralığı, Laleli Hendek Caddesi, Tatar Beyi, Revani ve Galata Mandırası sokakları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Aynı gün Zeytinburnu'nda, 08.00-15.00 saatleri arasında Çırpıcı Mahallesi Rüstem Balkan Sokak No 17'den 35'e kadar, Yeşilyol G Sokak No 1'den 28'e kadar, Yeşilyol F Ara Sokak, 75/2 Sokak No 92'den 117'ye kadar, 75/18, 75/14, 75/13 sokaklar, 114 Sokak No 17'den 56'ya kadar, 114/1 Sokak, 116, 117, 120, 121, 122, 123. sokaklar, Bağiçi ve Şehit Ercan Üzer sokakları, Telekom Santrali ve civarı ile trafik sinyalizasyonuna elektrik verilemeyecek. 

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