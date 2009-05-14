İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da bazı semtlere 16-17 Mayıs tarihlerinde elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs Cumartesi günü, 13.00-18.00 saatleri arasında, Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi Oruç Reis Sokak, Handeks, Şirin Çorap, Fantezi İplik, Şahkar Tekstil, Ömeroğlu İş Merkezi, Billur Sokakta elektrik kesintisi uygulanacak.



Sultangazi'de de aynı gün 09.00-15.30 saatleri arasında İsmetpaşa Mahallesi 134 ve 136. sokaklar elektrik alamayacak. Yine Sultangazi'de 17 Mayıs Pazar günü 09.00-15.00 saatleri arasında İsmetpaşa Mahallesi 59. sokağa elektrik verilemeyecek. Aynı tarihte Bahçelievler'de 08.00-17.00 saatleri arasında M.Akif Caddesi, Fem Dersanesi, Bir Sokak ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Bahçelievler'de, 17 Mayıs Pazar günü ayrıca 08.00-18.00 saatleri arasında ise Mithatpaşa Caddesi, 1, 2, 3. ve 4. sokaklar, Kocasinan İş Merkezi, Aker Plaza, Eski Londra Asfaltı, Hakan İş Merkezi, Tevfik Fikret Caddesi ve civarına elektrik alamayacak.

