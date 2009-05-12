İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Bahçelievler, Sultangazi, Küçükçekmece ve Beyoğlu ilçelerinin bazı semtlerinde 14 ve 15 Mayıs'ta elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sefaköy, Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu işletme müdürlükleri bölgelerinde yapılacak çalışmalar kapsamında 14 Mayıs Perşembe günü 07.00-20.00 saatleri arasında Bahçelievler'in Hürriyet Mahallesi, Sümbül Sokak'ın bir kısmı, Mahya Kız Yurdu, LCW, Londra Asfaltı 6 ve 38 numaraları, Meltem TV, Ataköy Hastanesi ile Hürriyet Caddesi 6 numara, Kılıçlar Apartmanı, Sultangazi'de 09.00-15.00 saatleri arasında İsmet Paşa Mahallesi 129. ve 137. sokaklar. Küçükçekmece'de 09.00-13.00 saatleri arasında Kartaltepe Mahallesi Erken, Gül, Önder, Tan, Karakol, Orkide, Uzun, Yıldız ve Kartal sokakları ile Hayırlı Caddesi ve civarı, Beyoğlu'nda da 00.00-06.00 saatleri arasında Mithatpaşa Caddesi, Kuzey Sokak, Fevzi Çakmak, Darülaceze, Piyalepaşa Caddesi, Perpa Ticaret Merkezi, Piyalepaşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi, Meseli, Akasya, Akçam sokakları ile Levent Tenis Kulübü, Ihlamur ve Selviler sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Çalışmalar kapsamında ayrıca 15 Mayıs Cuma günü Sultangazi'de 09.00-15.00 saatleri arasında İsmet Paşa Mahallesi 111. ve 135. sokakları, Beyoğlu'nda 00.00-06.00 saatleri arasında Memorıal Hastanesi, Okmeydanı Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi, Darülacaze Caddesi, Maliye Vergi Dairesi, Sıracevizler Caddesi, Cevahir Otel, Ortadoğu İş Merkezi ve Piyalepaşa Bulvarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

