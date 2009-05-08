İstanbul'da elektrik kesintisi

Silivri, Sarıyer, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 10-13 Mayıs tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Silivri'de 10 Mayısta 09.00-17.00 saatleri arasında; Değirmenköy Fabrikalar Bölgesi, Fevzipaşa ve İsmetpaşa mahalleleri.



Sarıyer'de 11 Mayısta 06.00-20.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi, Hunca Caddesi, Hunca Kozmetik Fabrikası, Gülüştür Villaları, Ceviz ve Asma sokaklar, Bahçeköy Konakları ve civarı, 12 Mayıs'ta 09.00-20.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi, Adnan Menderes Caddesi, İpek Yolu Sokak, İnönü Caddesi, Kemeraltı ve Selvi sokaklar, İSKİ, Menekşe, Koruluk, Kestane ve Çınar sokaklar, Kilyos Yolu ve civarı, 09.00-17.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesi, Araba Yolu Caddesi, Okul, Gazi, 10 Kasım, Rüzgarlı ve Kazım Karabekir sokaklar, Kalkancı 1. Sokak, Kalkancı 2. Sokak, Çınar Sokak, Okul Caddesi, Tufan, Çamlık, Okul Bayırı, Aksu, Dalgıç, Aydoğan, Altan, Altan 1., Köroğlu ve Tabya sokaklar, Bağlar Yokuşu, Şahinci, Elmalı ve Ihlamur sokaklar ile civarı.



Büyükçekmece'de 12 Mayısta 09.00-14.00 saatleri arasında; Gürpınar Siteler, Halide Edip Adıvar Caddesi, Beldekent Bocdar Sitesi, Altınekim Sitesi, 13 Mayıs'ta 09.00-13.00 saatleri arasında; Gürpınar Siteler, İstiklal Caddesi ve Özsinan Kent.



Sultangazi'de 13 Mayısta 09.00-15.00 saatleri arasında; İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 143 ve 144. sokaklar.



11 Mayıs Pazartesi günü, 13.00-17.00 saatleri arasında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde Altın ve Sedef sokakları, Mahmutbey Caddesi'nin bir kısmı, Tanburoğul, Sarıçiçek, Gündoğdu İş Merkezleri ve Hünar Tekstil'de elektrik kesintisi uygulanacak.



12 Mayıs Salı günü 05.30-17.30 saatleri arasında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde Sümbül Sokak, Kültür Üniversitesi, Tekin Sokak No: 59, Delipınar İş Merkezi, Adela Otel, Avşar Mobilya, Motor Tekstil, Bay Mobilya, Özbek Tekstil elektrik alamayacak.



Aynı gün 09.00-14.00 saatleri arasında da Küçükcekmece Cennet Mahallesi'ndeki Alpaslan Caddesi'nin bir kısmı, Özel Doğan Hastanesi ve çevresi, E-5 yolu üzeri, Kahramanlar Caddesi ile Barbaros Sokak arası, Ziya Gökalp Caddesi, Mevlana Caddesi'nin bir kısmına elektrik verilemeyecek. (AA)

