T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

08 Mayıs 2009 03:00

Silivri, Sarıyer, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 10-13 Mayıs tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

Silivri'de 10 Mayısta 09.00-17.00 saatleri arasında; Değirmenköy Fabrikalar Bölgesi, Fevzipaşa ve İsmetpaşa mahalleleri.

Sarıyer'de 11 Mayısta 06.00-20.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi, Hunca Caddesi, Hunca Kozmetik Fabrikası, Gülüştür Villaları, Ceviz ve Asma sokaklar, Bahçeköy Konakları ve civarı, 12 Mayıs'ta 09.00-20.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi, Adnan Menderes Caddesi, İpek Yolu Sokak, İnönü Caddesi, Kemeraltı ve Selvi sokaklar, İSKİ, Menekşe, Koruluk, Kestane ve Çınar sokaklar, Kilyos Yolu ve civarı, 09.00-17.00 saatleri arasında; Cumhuriyet Mahallesi, Araba Yolu Caddesi, Okul, Gazi, 10 Kasım, Rüzgarlı ve Kazım Karabekir sokaklar, Kalkancı 1. Sokak, Kalkancı 2. Sokak, Çınar Sokak, Okul Caddesi, Tufan, Çamlık, Okul Bayırı, Aksu, Dalgıç, Aydoğan, Altan, Altan 1., Köroğlu ve Tabya sokaklar, Bağlar Yokuşu, Şahinci, Elmalı ve Ihlamur sokaklar ile civarı.

Büyükçekmece'de 12 Mayısta 09.00-14.00 saatleri arasında; Gürpınar Siteler, Halide Edip Adıvar Caddesi, Beldekent Bocdar Sitesi, Altınekim Sitesi, 13 Mayıs'ta 09.00-13.00 saatleri arasında; Gürpınar Siteler, İstiklal Caddesi ve Özsinan Kent.

Sultangazi'de 13 Mayısta 09.00-15.00 saatleri arasında; İsmetpaşa Mahallesi'ndeki 143 ve 144. sokaklar.

11 Mayıs Pazartesi günü, 13.00-17.00 saatleri arasında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde Altın ve Sedef sokakları, Mahmutbey Caddesi'nin bir kısmı, Tanburoğul, Sarıçiçek, Gündoğdu İş Merkezleri ve Hünar Tekstil'de elektrik kesintisi uygulanacak.

12 Mayıs Salı günü 05.30-17.30 saatleri arasında, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde Sümbül Sokak, Kültür Üniversitesi, Tekin Sokak No: 59, Delipınar İş Merkezi, Adela Otel, Avşar Mobilya, Motor Tekstil, Bay Mobilya, Özbek Tekstil elektrik alamayacak.

Aynı gün 09.00-14.00 saatleri arasında da Küçükcekmece Cennet Mahallesi'ndeki Alpaslan Caddesi'nin bir kısmı, Özel Doğan Hastanesi ve çevresi, E-5 yolu üzeri, Kahramanlar Caddesi ile Barbaros Sokak arası, Ziya Gökalp Caddesi, Mevlana Caddesi'nin bir kısmına elektrik verilemeyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24