İstanbul’da elektrik kesintisi

İstanbul'un bazı semtlerinde 9-12 Mayıs tarihleri arasında elektrik kesilecek. İşte kesintiden etkilenecek semtler...



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, Esenyurt, Arnavutköy, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Küçükçekmece işletme müdürlükleri bölgelerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 9 Mayıs Cumartesi günü 08.00-18.00 saatleri arasında Esenyurt Hadımköy Yolu, Hoşdere Köyü, Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Gani Akman Tugay Komutanlığı, Zeytinburnu'nda 13.00-19.00 saatleri arasında Erdinç, Erciyes, Haydarbey, Sema, Acar, Demirelli ve Aslanel Sanayi Siteleri'ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.



Kesinti programına göre, 10 Mayıs Pazar günü 08.00-16.00 saatleri arasında Arnavutköy'ün Hadımköy, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Karaağaç mahalleleri ile Soyak Beton, Set Beton, Erçelik, Kiptaş Konutları, Seç Beton ve civarı, aynı gün 09.00-13.00 saatleri arasında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi, Filiz ve Bahar sokakları ile Uygur Caddesi, Terazidere Mahallesi Hançer, Çeşme ve orta sokakları, Vatan Mahallesi, Sait Efendi, Yeni Güneş, Tel ve İnanç sokakları ile Bağlar Caddesi ve civarı, 08.00-16.00 saatleri arasında da Eski Edirne Asfaltı, Pancar Motor, Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi, Baltaş Sanayi Sitesi (Yeni tekstil), Murat Mahallesi Demir İhsan Caddesi, Cicoz Yolu, Kanarya ve 2, 4, 6, 8, 10, 12 sokakları ve Gaziosmanpaşa SSK, Merkez Mahallesi, Hedef, Şirinler, Begonya, Sanayi Bahçe sokakları, Merkez Mahallesi, Ş. Necmettin Bayhatun, Kehribarcı, Yüksek, Uysallar, Evren Sokakları ile Salihpaşa Caddesi'ne elektrik verilemeyecek.



Program kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü de Esenyurt Yenikent Mahallesi, Ispartakule Caddesi, Örnek Mahallesi ve Ahmet Arif Caddesi, 12 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, Can, İğde, Toy, Çalıkuşu, Erguvan, Emrah, Limon ve Hurma sokakları ile Leylek Caddesi Mandalina ve Ümit Yaşar sokakları ile Köknar Caddesi elektrik alamayacak.

