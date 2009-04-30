İstanbul'da elektrik kesintisi

Sarıyer, Kağıthane, Bakırköy, Bahçelievler, Esenyurt ve Arnavutköy'de 2-6 Mayıs tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Sarıyer'de, 2 Mayıs'ta 07.00-20.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi'nde Valide Sultan, Adnan Menderes ve Doğanbey caddeleri, Defne ve Köknar sokaklar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Binası, Metroco Tekstil Fabrikası ve civarı, 12.00-16.00 saatleri arasında; Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanları, Serhatlar Sokak, Bahçeköy Belediyesi, Arkem Kimya Fabrikası, İSKİ Lojmanları ve civarı.



Sarıyer'de, 4 Mayıs'ta 09.00-12.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi, Akçakoca ve Doğanbey caddeleri, Akın ve Kain siteleri, Akasya, Palamut, Karaağaç, Ladin, Orman, Leylak, Kulaksız, Şehit Yakup, Selvi, Kayın, Gürgen ve Pelik sokaklar ile civarı.



Bahçelievler'de, 2 Mayıs'ta 08.00-12.00 saatleri arasında; Yenibosna Merkez Mahallesi, Ali Balkan, Sami Toker, Göl, Yıldıztepe, Kurtuluş, Şair, Irmak, Kemeraltı, Ferit Sidal, Narçiçeği, Taşova, Bahçıvan sokaklar, Barışkent, Tümkon Siteleri ile Volkan Sokak'taki bloklar, 14.00-17.00 saatleri arasında; Zafer Mahallesi, Bağlarbaşı, Cengizhan, Canan, Coşarsu ve Centilmen sokaklar.



Bahçelievler'de, 3 Mayıs'ta 09.00-17.00 saatleri arasında; İzzettin Çalışlar Caddesi, Yasemin, Ihlamur ve Celal Nuri sokaklar, Naci Kasım Caddesi ve civarı,



4 Mayıs'ta 09.00-17.00 saatleri arasında; Akasya, Menekşe ve Sümbül sokaklar ile civarı,



5 Mayıs'ta 08.30-17.30 saatleri arasında; Zafer Mahallesi, Kuleli Köprüsü altı büfeler, Yeterler Tekstil, Çınar Sokağın bir kısmı,



6 Mayıs'ta 08.30-17.30 saatleri arasında; Zafer Mahallesi, Şelale, Köyüm, Damla ve Kumrulu sokaklar.



Bakırköy'de, 3 Mayıs'ta 08.30-13.00 saatleri arasında; Zuhuratbaba Mahallesi, Mavi Umut Çocuk Yuvası, 112 Acil Servis, 112 Acil Servis Benzin İstasyonu, Lepra Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Hastanesi, Su Pompaları, İSKİ Şantiyesi Tesisleri ve civarı.



Arnavutköy'de, 3 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatleri arasında; Hadımköy Beldesi'nde Barsan Antrepo, Yeni Antalya, Patates Fabrikası ve Lider Kağıt Şirketi.



Kağıthane'de, 4 Mayıs'ta 09.00-13.00 saatleri arasında; Seyrantepe Barbaros Caddesi, Çiçek ve Yıldız sokaklar, Çelikay Caddesi, Çam Sokak, Yeşilce Mahallesi, Dolunay Sokak ve civarı.



Esenyurt'ta, 4 Mayıs'ta 09.00-13.00 saatleri arasında; Kıraç Beldesi Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi ve bağlı sokaklar ile civarı.





