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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Sarıyer, Kağıthane, Bakırköy, Bahçelievler, Esenyurt ve Arnavutköy'de 2-6 Mayıs tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Nisan 2009 03:00

Sarıyer, Kağıthane, Bakırköy, Bahçelievler, Esenyurt ve Arnavutköy'de 2-6 Mayıs tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

Sarıyer'de, 2 Mayıs'ta 07.00-20.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi'nde Valide Sultan, Adnan Menderes ve Doğanbey caddeleri, Defne ve Köknar sokaklar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Binası, Metroco Tekstil Fabrikası ve civarı, 12.00-16.00 saatleri arasında; Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanları, Serhatlar Sokak, Bahçeköy Belediyesi, Arkem Kimya Fabrikası, İSKİ Lojmanları ve civarı.

Sarıyer'de, 4 Mayıs'ta 09.00-12.00 saatleri arasında; Bahçeköy Beldesi, Akçakoca ve Doğanbey caddeleri, Akın ve Kain siteleri, Akasya, Palamut, Karaağaç, Ladin, Orman, Leylak, Kulaksız, Şehit Yakup, Selvi, Kayın, Gürgen ve Pelik sokaklar ile civarı.

Bahçelievler'de, 2 Mayıs'ta 08.00-12.00 saatleri arasında; Yenibosna Merkez Mahallesi, Ali Balkan, Sami Toker, Göl, Yıldıztepe, Kurtuluş, Şair, Irmak, Kemeraltı, Ferit Sidal, Narçiçeği, Taşova, Bahçıvan sokaklar, Barışkent, Tümkon Siteleri ile Volkan Sokak'taki bloklar, 14.00-17.00 saatleri arasında; Zafer Mahallesi, Bağlarbaşı, Cengizhan, Canan, Coşarsu ve Centilmen sokaklar.

Bahçelievler'de, 3 Mayıs'ta 09.00-17.00 saatleri arasında; İzzettin Çalışlar Caddesi, Yasemin, Ihlamur ve Celal Nuri sokaklar, Naci Kasım Caddesi ve civarı,

4 Mayıs'ta 09.00-17.00 saatleri arasında; Akasya, Menekşe ve Sümbül sokaklar ile civarı,

5 Mayıs'ta 08.30-17.30 saatleri arasında; Zafer Mahallesi, Kuleli Köprüsü altı büfeler, Yeterler Tekstil, Çınar Sokağın bir kısmı,

6 Mayıs'ta 08.30-17.30 saatleri arasında; Zafer Mahallesi, Şelale, Köyüm, Damla ve Kumrulu sokaklar.

Bakırköy'de, 3 Mayıs'ta 08.30-13.00 saatleri arasında; Zuhuratbaba Mahallesi, Mavi Umut Çocuk Yuvası, 112 Acil Servis, 112 Acil Servis Benzin İstasyonu, Lepra Hastanesi, Dr. Sadi Konuk Hastanesi, Su Pompaları, İSKİ Şantiyesi Tesisleri ve civarı.

Arnavutköy'de, 3 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatleri arasında; Hadımköy Beldesi'nde Barsan Antrepo, Yeni Antalya, Patates Fabrikası ve Lider Kağıt Şirketi.

Kağıthane'de, 4 Mayıs'ta 09.00-13.00 saatleri arasında; Seyrantepe Barbaros Caddesi, Çiçek ve Yıldız sokaklar, Çelikay Caddesi, Çam Sokak, Yeşilce Mahallesi, Dolunay Sokak ve civarı.

Esenyurt'ta, 4 Mayıs'ta 09.00-13.00 saatleri arasında; Kıraç Beldesi Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi ve bağlı sokaklar ile civarı.


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