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Yaşam

İstanbul’da elektrik kesintisi

Bağcılar ve Esenyurt'ta bazı yerlere, 29 ve 30 Nisanda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek.

27 Nisan 2009 03:00

Bağcılar ve Esenyurt'ta bazı yerlere, 29 ve 30 Nisanda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle bir süre elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında, Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 3/3, 2, 2/1, 2/3, 2/4,3/4-A, 3. sokaklar, Sancaktepe Mahallesi 4/1, 4/2, 4, 4/1-C sokaklar, Birlik Caddesi, Bağcılar Kültür Merkezi, Tuna Çelik, Erdem Mobilya, Başlar İş Merkezi, Halk Eğitim Merkezi ve civarı elektrik alamayacak.

Esenyurt Sancak Mefruşat, Ela Tekstil, Nazlı Yemek Fabrikaları, Kıraç Botaş Tesisleri, Merkez Mahallesi 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306. sokaklar, Mehterçeşme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve bağlı sokaklar, Nazım Hikmet Bulvarı ve bağlı sokaklar, Sarhanlar Yapı Kooperatifi, Özgürkent, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916. sokaklarda ise 30 Nisan Perşembe günü, 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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