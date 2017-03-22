İstanbul’da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 24 Mart Cuma günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başakşehir'in bazı mahallelerinde 09.00-15.00 saatlerinde, Bayrampaşa'nın bazı kesimlerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un Esenler ve Esenyurt ilçelerinde 09.00-17.00 ve Eyüp'ün bazı mahallelerinde 09.30-21.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Güngören'in bazı sokaklarına 10.00-16.00 ve Kağıthane'nin bazı semtlerine 10.00-18.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, Sarıyer'in bazı mahallelerinde 09.30-16.30 ve Zeytinburnu'nun bazı sokaklarında 10.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.