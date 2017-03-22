T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul’da elektrik kesintisi

24 Mart'ta bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak

22 Mart 2017 00:28

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 24 Mart Cuma günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başakşehir'in bazı mahallelerinde 09.00-15.00 saatlerinde, Bayrampaşa'nın bazı kesimlerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. 

İstanbul'un Esenler ve Esenyurt ilçelerinde 09.00-17.00 ve Eyüp'ün bazı mahallelerinde 09.30-21.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Güngören'in bazı sokaklarına 10.00-16.00 ve Kağıthane'nin bazı semtlerine 10.00-18.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek. 

Ayrıca, Sarıyer'in bazı mahallelerinde 09.30-16.30 ve Zeytinburnu'nun bazı sokaklarında 10.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek. 

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek. 

ETİKETLER

istanbulelektrikkesintisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24