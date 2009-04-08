İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerinde 11-14 Nisan tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



Kağıthane'de, 11 Nisan'da 00.00-07.00 saatleri arasında; Çeliktepe, Akarsu, Sultan Selim caddeleri, Kale, Yeşil Kıbrıs, Ötügen, Batanay, Bitki, Üsküp, Çiçek, Aybey, Derya, Boz, Yasemin, Yonca, Baturay, Tan, Yeşil, Fırın, Kaçar, Güzel Yonca, Duman, Turan, Şahinler, Sakarya, Ceyda, Erdal, Teknik, Bağış, Harman, Dalgıç, Durgu, Girnem, Değirmen, Daim, Dostluk, Dumanlı, Dolunay, Demirbaş, Devir, Ulubaş, Donatım, Yıldırım, Dirayet, Çelik, Donanma, Aytekin, Çıkmaz sokaklar, Sanayi Mahallesi, Kağıthane Devlet Hastanesi ile Oto Sanayi çevresi.



Küçükçekmece'de, 11 Nisan'da 07.00-19.00 saatleri arasında; Söğütlüçeşme Mahallesi, Kömürcüyolu Caddesi, Korutürk, C. Gürsel, Mestan, Bayar, Öner, N. Kemal, Gülbahar, Kayalı, Sazlı, Bülent, Altıncan, Kenar sokaklar ile Menderes, Kartal, T. Seçkin, T. Şahin ile Fatih sokakların bir kısmı,



12 Nisan'da, 00.00-07.00 saatleri arasında; Yılmaz, Okul, Yıldız, Daim, Donanma, Düzenli, Devir, Cazip, Çavdar Çam, Dolunay, Çiçek, Yalıncılar sokaklar, Yeşilce Mahallesi, Çalışkan, Cevher, İmren, Köse, Ertan, Cihangir, Cesur, Polis Lojmanları Başkır, Çığ, Çelebi, Güvercin, Coşkun, Çetin, Kartal, Eflak, Şahin, Çelebi, Cefakar, Dereüstü, Derebaşı, Murat, Turan, Karanfil sokaklar, NATO, Çelikay, Barbaros, İbrahim Karaoğlanoğlu, Altınay caddeleri, Yeşilce Mahallesi ile Oto Sanayi civarı.



Gaziosmanpaşa'da, 12 Nisan'da 05.00-21.00 saatleri arasında; Merkez Mahallesi, Çukurçeşme ve Bağlar caddeleri, Büyük Yıldız Sokak ve çevresi.



Sarıyer'de, 12 Nisan'da 06.00-11.00 saatleri arasında; İstinye, Reşitpaşa, Emirgan, Pınar, Poligon, Koru mahalleleri, İl Jandarma Komutanlığı, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi, Ayazağa köyünün bir kısmı, Ayazağa köyü taş ocakları çevresi, İstanbul metrosu İTÜ ve Pınar Mahallesi şantiyeleri, DSİ Ayazağa tünel şantiyeleri, İTÜ Ayazağa yerleşkesi, İstinye Devlet Hastanesi ve çevresi.



Silivri'de, 12 Nisan'da 09.00-12.00 saatleri arasında; Değirmenköy, Yukarı Çanta, Çavuşlu beldeleri, Çeltik, Yolçatı, Seymen, Beyciler köyü, Uyumkent tatil sitesi, Kınalı mevkisi fabrikaları.



Avcılar'da, 12 Nisan'da 09.00-15.00 saatleri arasında; Cihangir, Ambarlı ve merkez mahallelerinin bir kısmı.



Küçükçekmece'de, 13 Nisan'da 10.00-14.00 saatleri arasında; Söğütlüçeşme Mahallesi, Huzur Caddesi, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Sümbül, Oğuzhan, Hürriyet, Menderes, Kartal, T. Seçkin, T. Şahin, Fatih sokakların bir kısmı.



Bahçelievler'de, 14 Nisan'da 08.00-17.00 saatleri arasında; Zafer Mahallesi, Sümbül, Tekin sokaklar, Kültür Üniversitesi, Avşar Mobilya, Motor Tekstil, Bay Mobilya ve Özbek Tekstil çevresi.







