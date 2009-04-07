İstanbul'da elektrik kesintisi

Fatih ve Küçükçekmece'deki bazı semtlerde 11-13 Nisan tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Fatih'te Derviş Ali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi, Yeşil Direk, Kasım Odaları, Eski Osmaniye, Dolmuş Kuyusu, Kurtağa Çeşmesi, Koza, Müftü, Neşter, Borazan Tevfik, Avare, Kalfa Efendi, Can Feda Cami sokaklar ve civarlarına 11 Nisanda 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamı 12 Nisanda 06.00-14.00 saatlerinde, Fatih'te Beyceğiz Mahallesi Nişanca Caddesi, Müezzin Bilal, Meymenet ve Ninni sokaklar, Bakkal Çıkmazı, Kimyager Sokak, Saray Ağası Caddesi ile Fevzipaşa Caddesi'nin bir kısmı 13 Nisanda 09.00-17.00 saatlerinde elektrik alamayacak.