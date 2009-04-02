T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Bayrampaşa, Esenler, Kıraç ve Büyükçekmece'de 5 ve 7 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak.

02 Nisan 2009 03:00

Bayrampaşa, Esenler, Kıraç ve Büyükçekmece'de 5 ve 7 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:

5 Nisan'da, Bayrampaşa'da; Çifte Havuzlar Yolu Çalık Sanayi Sitesi, Bıçakçı Sanayi Sitesi, Prestij İş Merkezi, 1. Zer Sanayi Sitesi, KMS Kuba Makine, Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi, Serhat, Sinan, Sema, Rüya ve Hakan sokaklar, Güneş Caddesi, Feza ve Kahraman sokaklar ile Cumhuriyet Caddesi, Esenler'de; N. Kemal Mahallesi, 38, 27, 33, 41, 38 ve 43. sokaklar, Yıldız Caddesi, Kosova Caddesi, 35. Sokak, 39/1 Sokak, Atışalan Turgut Reis  Mahallesi, Giyimkent Sitesi B Blok tamamı.

Kıraç'ta; Kuruçeşme mevkii, sanayi kuruluşları, Pressan, Kılıç Plastik, Kuruçeşme Mahallesi, Canteks, Tekplast.

7 Nisan'da, Büyükçekmece'de; Gürpınar Beldesi, Pınartepe ve Adnan Kahveci Mahallesi, İstanbul Caddesi ile bağlantılı sokaklar, Gürpınar Belediye Blokları ve civarı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24