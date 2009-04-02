İstanbul'da elektrik kesintisi

Bayrampaşa, Esenler, Kıraç ve Büyükçekmece'de 5 ve 7 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti programı şöyle:



5 Nisan'da, Bayrampaşa'da; Çifte Havuzlar Yolu Çalık Sanayi Sitesi, Bıçakçı Sanayi Sitesi, Prestij İş Merkezi, 1. Zer Sanayi Sitesi, KMS Kuba Makine, Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi, Serhat, Sinan, Sema, Rüya ve Hakan sokaklar, Güneş Caddesi, Feza ve Kahraman sokaklar ile Cumhuriyet Caddesi, Esenler'de; N. Kemal Mahallesi, 38, 27, 33, 41, 38 ve 43. sokaklar, Yıldız Caddesi, Kosova Caddesi, 35. Sokak, 39/1 Sokak, Atışalan Turgut Reis Mahallesi, Giyimkent Sitesi B Blok tamamı.



Kıraç'ta; Kuruçeşme mevkii, sanayi kuruluşları, Pressan, Kılıç Plastik, Kuruçeşme Mahallesi, Canteks, Tekplast.



7 Nisan'da, Büyükçekmece'de; Gürpınar Beldesi, Pınartepe ve Adnan Kahveci Mahallesi, İstanbul Caddesi ile bağlantılı sokaklar, Gürpınar Belediye Blokları ve civarı.

