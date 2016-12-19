İstanbul’da elektrik kesintisi

Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallerine 19 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,

Ataşehir'de 09.00-17.00'de, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9. sokakları, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33. sokakları, Beykoz'da 09.00-18.00'de,Yavuz Selim Mahallesi Çavuşbaşı Yolu, Kadıköy'de 09.30-13.30'da, Erenköy Mahallesi Şerafettin Sokağı, 10.30-14.30'da, Osmanağa Mahallesi Cevahir, Yoğurtçu Parkı, Rahmeti Arat, Bedia Muvahhit sokakları, Zühtüpaşa Mahallesi Recep Peker Sokağı, 14.30-17.00'de, Caddebostan Mahallesi Dr. Vasıf Çıkmazı, Operatör Cemil Topuzlu sokakları elektrik alamayacak.

Kartal'da 10.00-13.00'te, Yunus Mahallesi Salih Sokağı, Pendik'te 10.00-11.00'de, Çamlık Mahallesi Selçuklu, Leylak sokakları, Sancaktepe'de 09.00-18.00'de, Eyüp Sultan Mahallesi Melisa, Havadar, Güneş, Akif, Zafer, Bilen, Yıldırımlar, Hakkı sokakları, Sultanbeyli'de 09.00-16.00'da, Hasanpaşa Mahallesi Kader, Bayram Gazi Çıkmazı, Necip Fazıl, Selimiye, Gürbüz, Hat, Elmalı Çıkmazı, Vefa, Sinan, Sülün Çıkmazı, Zambak, Kaktüs, Karabekir, Karaçam, Karayel, Nergis, Tarhan, Taşkın,Taşlık, Ufuk, Erikli, Gülşah Çıkmazı, Hisar, Kehribar, Kır, Giresun , Bahadır, Ceylan sokakları, Mehmet Akif Mahallesi Karaman Sokağı, Veysel Karani Mahallesi Kartal ile Evli sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Şile'de 09.00-17.00'de, Alacalı Mahallesi Anayol, Erelde, Şabanlı, Sülüklü Göl, Alacalı, Berra sokakları, Doğancılı Mahallesi Akman, Meşelik, Çukurbostan, Karşı Değirmen, Doğancılı, Medeniyet, Güvence, Okul Önü, Kestanelik, Duygulu, Ozantepe, Taşlıyol, Çiğtanesi, Kocatepe, Konakdağ, Yürekli, Esatbey, Gülübol, Anayol, Sahil Boyu, İskele Boyu, Kurşun, Özgürlük, Hünkar, Çeşmelik, Onurlu, Yurdakul, Kayakent sokakları, Avcıkoru Mahallesi sokakları, Çataklı Mahallesi, Gökmaslı Mahallesi, Kervansaray Mahallesi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Ümraniye'de 09.00-18.00'de, Esenkent Mahallesi Habeş Sokağı, Üsküdar'da 00.30-06.30'da, Barbaros Mahallesi Nuhkuyusu Sokağı, 09.00-18.00'de, Küçüksu Mahallesi Rasathane Sokağı, 09.30-12.30'da, Murat Reis Mahallesi Bostaniçi, Silahtarbahçe sokakları, Burhaniye Mahallesi Hilal Sokağı, Kısıklı Mahallesi Huzur Çıkmazı, Meltem, Cihangir, Kalamış Çıkmazı, Emniyet, Kısıklı Büyük Çamlıca sokakları, 13.30-16.30'da, Altunizade Mahallesi Sırmaperde, Yetimhane, Bayramağa, İsmail Paşa sokaklarına elektrik verilemeyecek.