İstanbul’da elektrik kesintisi

Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü ve Zeytinburnu'nun da aralarında bulunduğu 10 ilçede önümüzdeki cumartesi elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Küçükçekmece'de 01.00 - 05.00 saatleri arasında İnönü Mahallesi Magosa, 1310., 1311. ve Kayalı sokakları ile Yaşardoğu Caddesi'ne elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak diğer ilçe, mahalle ve sokaklar şöyle:

"Bağcılar'da 07.00-18.30 arasında Kirazlı Mahallesi Gözde, Geylani sokakları, Kurtuluş Caddesi Fidan ve Karani sokakları.

Beylikdüzü'nde 08.00-14.00 arasında Gürpınar Mahallesi Mümin Ağa Sokak, Sahilyolu Caddesi Fırın ve Demirci sokakları, Kavaklı Mahallesi Deniz, Aktaş, Çalışlar ve Bülent Ecevit caddeleri. 08.00-18.00 arası Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 33. Sokak, Ata Caddesi 108. ve 110. sokakları, 08.30-20.00 arası Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş ve Batı caddeleri, 13.00-18.00 arası Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar, Hatay, Atakent caddeleri, Mutlu ve Mine sokakları.

Zeytinburnu'nda 09.00-12.00 arası Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak, 13.00-16.00 arası Maltepe Mahallesi Serçe Sokak ve Davutpaşa Caddesi.

Sarıyer'de 08.00-18.00 arası Reşitpaşa Mahallesi İstinye Bayırı Caddesi.

Sultangazi'de 08.30-12.30 arası Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, 09.00-18.00 arası 50. Yıl Mahallesi 2211., 2216., 2215., 2148. ve 2151. sokakları.

Avcılar'da 09.00-17.00 arası Üniversite, Cihangir ve Denizköşkler mahalleleri.

Güngören'de 09.00-17.00 arası Akıncılar Mahallesi Aşıklar Çıkmazı ve Salcı sokakları, Posta ve Çeliktürk caddeleri, Yavuz Sokak, Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi, 10.00-12.00 arası Mareşal Çakmak Mahallesi Mercan Sokak.

Silivri'de 10.00-14.00 arasında Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi Desi ve Sancaktepe sokakları, İsmetpaşa Mahallesi Gölet Caddesi.

Büyükçekmece'de 11.00-14.00 arası Pınartepe Mahallesi Nedime, Oğuzhan sokakları, Tophane ve Avrupa caddeleri, 16.00-20.00 arası Pınartepe Mahallesi Ülker 2 ve Cahide sokakları."