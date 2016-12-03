İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde 6 Aralık'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Esenler'de 08.00-18.00 saatleri arasında Tuna Mahallesi 699., 720., 693., 694., 725., 727. ve 728. sokakları, Sakarya Caddesi 723., 726., 729. ve 689. sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik kesintisi yapılacak diğer ilçe, mahalle ve sokaklar şöyle:

"Büyükçekmece'de 08.00-20.00 arasında Pınartepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Atatürk Caddesi Zümrüt Sokak, Çakmaklı Mahallesi Mihrimah Sokak, Memleket Caddesi Hüda ve İyisoy sokakları, 10.00-14.00 arası Pınartepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet 1, Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy caddeleri, 14.00-18.00 arası Pınartepe Mahallesi Atatürk, Turgut Özal 1 caddeleri ve Cemre Sokak'ta.

Kağıthane'de 09.00-11.00 arası Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi Dalgıç, Destegül, Diken, Doğa ve Emirşah sokakları ile Yunus Emre Caddesi, 10.00-18.00 arası Nurtepe Mahallesi Çilekli Caddesi.

Eyüp'te 09.00-12.00 arası Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi Dikiliağaç Sokak, Reşadiye, ve Talimhane caddeleri, Mahmudiye Caddesi Oruç Sokak.

Sultangazi'de 09.00-15.00 arası 50. Yıl Mahallesi 2211., 2216., 2215., 2151. ve 2148. sokakları, 12.00-18.00 arası Esentepe Mahallesi 2950. Sokakta.

Bahçelievler'de 10.00-20.00 arası Siyavuşpaşa Mahallesi Gelincik Sokak.

Silivri'de 12.00-16.00 arası Gümüşyaka Mahallesi Büyükyalı Caddesi, Balaban Mahallesi Büyükyalı Caddesi.

Bayrampaşa'da 13.00-16.00 arası Muratpaşa Mahallesi Uluyol Caddesi.

Şişli'de 13.00-15.00 arası Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi.

Beylikdüzü'nde 14.00-20.00 arası Gürpınar Mahallesi Erhan, Buğra ve Has sokakları, Dereağzı Mahallesi Sahilyolu Caddesi Cami, Pehlivan ve Cevher sokakları, Gürpınar Mahallesi Fırın, Esen, Demirci ve Ethem Ağa sokaklarında.

Sarıyer'de 16.30-18.30 arası Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde."