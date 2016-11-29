İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Pendik, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde 29 Kasım'da elektrik kesintisi uygulanacak.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da 09.00-15.00'te, Merkez Mahallesi Karahan Çıkmazı, 09.00-17.00'de, Çengeldere Mahallesi Tunalı, Anafartalar, Akasya, Ulus, Güneşli, Çengeldere, Bosna sokakları, 09.30-14.30'da, Yeni Mahalle Utku, Volkan, Tepe, Kınalı, Baraj, Sahra sokakları, 09.30-16.00'da, Çubuklu Mahallesi Sözüer, Engürü Bağı, Sağlam Çıkmazı, 14.00-18.00'de, Çamlıbahçe Mahallesi Şehit Ali Arpacı Sokağı, Çekmeköy'de 09.00-17.00'de, Mehmet Akif Mahallesi Florya, Kubilay, Üstündağ sokakları, Kadıköy'de 10.00-16.00'da, Fenerbahçe Mahallesi Kurukahveci Sokağı elektrik alamayacak.
Pendik'te 09.00-13.00'te, Kaynarca Mahallesi Kardeş Sokak, Kavakpınar Mahallesi Çiğdem, Dernek, Ramiz, Durul, Hurma, Temsil, Toprak, Bostanlı, Katip, Keleş, Temel, Tezel,Turgut Reis, Ülkü, Müsaade, Samanyolu, Çığlık, Sancaktepe, Vefa, Keyfiyet, Kurucu, Öz, Zeytin, Abdi İpekçi, Adıvar, Yağışlı, Ateş, Albayrak, Evvel, Esenli, Mülayim Çıkmazı, Gece, Gönül, Fındık, Emin, Orman, Güzel, Yadeller sokakları, 13.00-17.00'de, Doğu Mahallesi Namık Kemal Sokağı, Kavakpınar Mahallesi Ardıç, Çiğdem, Dadaş, Redif, Kuşburnu, İhsan, İktisat, Tercan, Turgut Reis, Üçgen, Nakkaş,Yaşar, Samanyolu, Kılıç, Keyfiyet, Saki, Abdi İpekçi, Yağışlı, Ören, Aydıncık, Alkış, Begonya, Burak, Burcu, Burçak, Gürpınar, Tebliğ, Hızır, Sadır, Oflu, Öncü, Pazar, Şirinler, Semt, Senem, Tahkim, Sözeri, Şehit Aslan Palut, Zeytin, Hurma, Hünkar, Gülzade, Ilık, İskele, Çığlık, Zeytin ,Ödev, Aydın Tepe, Desen, Saraybosna, Pürnur, Beklenen, Semra, Şükür, Akkaya, Seda sokakları, Yenişehir Mahallesi Saray Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.
Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de, Battalgazi Mahallesi sokakları, Şile'de 09.00-15.00'te, Yazımanayır Mahallesi sokakları, 09.00-18.00'de, Hacı Kasım Mahallesi Üsküdar Sokağı, Balibey Mahallesi Sanatçılar, Kıran, Salkım, Ceyda, Balkan, Mayıs, Nazlı, Oğuz, Destan, Gediz, Mine, Gülbahçe, Onar, Mozaik, Sultan, Adnan Saygun, Afife Jale, Belkıs Aran, Armağan, Güldeste, Neco Tekin, Mustafa İktu, Mercan Köşk, Çimen, Acar, Adil, Portakal, Önder, Pembe, Tekin, Üzüm ve Şafak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.
Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Çakmak Mahallesi Gül Sokağı, Esenşehir Mahallesi Sahra, Sarıgazi Yolu, Merve, Özaydın, Göl, Hamidiye, Kemer, Muradiye, Palmiye, Zambak, İnce, Hutbe, Gurur, Yiğitler, Kürkçüler, Sembol, Fesleğen, Hicap, Uçar sokakları, Tatlısu Mahallesi Şahin Sokağı, 09.00-18.00'de, Necip Fazıl Mahallesi Mümtaz, 19 Mayıs, Bayırgülü, Samet, Bahri, Dilektaşı, Günalan, Şahsuvaroğlu, Bıçkın, Hümayun, Ebedi, Nebi, İlelebet, Öykü, Sultan Veled, Üçavcılar, Yavuz, Güllü, Buse, Kübra, Sarıkaya, Yeşilırmak, Kemerdere Cami, Karatelli, Ziyapaşa, Alemdağ, Mabeyn, Bent sokakları, 13.00-18.00'de, Hekimbaşı Mahallesi Aydın Sokağı, Esenşehir Mahallesi Özaydın, Gülnar, Hamidiye, Kemer, Özerk, Leylak, Muradiye, Rençber, Zambak, İnce, Kürkçüler, Uçar, Yüzakı sokakları, Necip Fazıl Mahallesi Seçkin, Menteş, Kınalıtaş, Zerda, Candan, İslam, Meral, Mesut, Nedim, Saydam, Uğraş, Sudenaz, Aybars, Necip Fazıl, Söğütlük sokakları, Site Mahallesi Evren Sokağı, Üsküdar'da 12.00-17.00'de, İcadiye Mahallesi Cemil Meriç, Kurtçelebi, Ayarcıbaşı ve Temaşa sokaklarına elektrik verilemeyecek.