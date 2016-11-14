İstanbul'da elektrik kesintisi

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 15 Kasım'da elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Adalar'da 11.00-16.00'da, Burgazadası Mahallesi Köknar, Damla, Yıldırım, Yeniyol, Hızır Reis, Mehtap, Kaptanlar, Kalpazankaya Yolu, Gül, Gönüllü, Gezinti, Esentepe, Cennet Yolu, Burgaz Çayırı, Levent sokakları, Kınalıada Mahallesi Vatan, Narçiçeği, Günseli, Beşiroğlu, Kınalıbağ, Kınalı Çarşı, Heybetli sokakları, Ataşehir'de 09.00-12.00'de, Küçükbakkalköy Mahallesi Barınak, Hazar, Beynaz, Günbatımı, Sahil, Fulyalar, Nergis, Salkım Ağacı, Işıklar, Yenidoğan, Dilek Sabancı, Gül Ağacı, Barbaros Mahallesi Begonya Sokağı, 09.30-17.00'de, Aşık Veysel Mahallesi 3001, 3042, 3041, 3035, 3030. sokakları elektrik alamayacak.
Beykoz'da 08.30-17.00'de, Kavacık Mahallesi, Anadolu Hisarı Mahallesi Sakabayırı, Muhteşem Çıkmazı, Otağ Evler, Göksu Otağtepe, İnönü, Beyzade, Cihan, Teras sokakları, 09.00-18.00'de, Çamlıbahçe Mahallesi Pınar, Avcılar sokakları, Çekmeköy'de 09.00-12.00'de, Güngören Mahallesi Akik, Dirhem, Zerdali, Kavisli, Zülfikar, Turgut Özal sokakları, Kadıköy'de 10.00-17.00'de, Acıbadem Mahallesi Itırlı Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.
Kartal'da 09.00-12.00'de, Aydınevler Mahallesi Piri Reis Sokağı, Yalı Mahallesi Tırpan, Derya, Cumhuriyet, Cami, İstasyon, Erkılıç Çıkmazı, Taylan sokakları, Orhantepe Mahallesi Fethiye Sokağı, Cevizli Mahallesi Yaprak, Cami, Fethiye, Cumhuriyet, Derya, Erkılıç sokakları, Maltepe'de 00.30-02.30'da, Başıbüyük Mahallesi sokakları, 10.00-18.00'da, Girne Mahallesi Narlı Sokağı, Pendik'te 10.00-14.00'de, Bağlarbaşı Mahallesi Yüzük Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.
Sultanbeyli'de 08.00-18.00'de, Akşemsettin Mahallesi 6, 5 ve 3'üncü, İbrişim, Gülseren, Feyzullah, Eşrefbey, Tomurcuk, Fatih, Atatürk, Nadide, Muharrem, Kaftan, Lüfer sokakları, Abdurrahmangazi Mahallesi Ürgüp Sokağı, 09.00-17.00'de, Battalgazi Mahallesi Ovakent, Öykü, Zafer, Yelken, Yadigar, Fazilet, Düzey, Çağıl, Yunus Emre, Düz, Balat, Bal, Bahama, Ağaçaltı, Akıncılar, Acıçeşme, Mevsim, Kiler, Haznevi, Hanımeli, Gündüz, Tanyeri sokaklarına elektrik verilemeyecek.
Şile'de 09.00-13.00'te, Meşrutiyet Mahallesi Selçuklu Sokağı, Kumbaba Mahallesi sokakları, 09.00-17.00'de, Ağva Merkez Mahallesi Plaj, Cansever, Cihannur, Deniz ,Özçiçek, Yakuplu, Rıhtım, Hatıra, Korkut Bey, Gülnaz, Sağlık, Öğretmenler, Güzelyalı, Dirayet, Hasret, Kuzey, Hendek, Doktor, Beyaz Gelincik, Karaköy, Soydan, Sarraf, Park, Kara Ağaç, Ahmet Yesevi, Çavuş Mahallesi Pazar Sokağı, Kumbaba Mahallesi Güneş Sokağı, 13.00-17.00'de, Şuayipli Mahallesi Yuvam, Tevhid, Şuayipli (Şuayipli Merkez) sokakları elektrik alamayacak.
Tuzla'da 09.00-12.00'de, İçmeler Mahallesi Doluçay Çıkmazı, Yurdanur, Dirlik, Esengül, Seren, Yeniköy, Kalecik, Onur, Binnur, Orhangazi, Osmangazi, Duyarlı, Enderun, Dikkaya, Serdar, Göktürk, Çalış, Acem, Altınova, 29 Ekim, İpek Böceği, Ankara, Harun sokakları, Ümraniye'de 13.00-17.00'de, Saray Mahallesi Üntel, Toya, Siteyolu, Naya sokakları, Üsküdar'da 09.00-13.00'te, Yavuztürk Mahallesi Ulaşoğlu, Dereboyu Şair, Kısmet, Fedai, Şair, Şahinbey, Sütçüyolu, Necip Fazıl, Ortaklar, Veli, Şölen, Mualla, Uzay, Nehir, Elmacık, Aktan, Yakamoz sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.