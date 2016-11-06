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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Anadolu yakasında 7 ilçeye 9 Kasım'da elektrik verilemeyecek

06 Kasım 2016 22:33

İstanbul'un Anadolu yakasında bazı ilçelere 9 Kasım'da elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahalleleri 9 Kasım'da elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Çekmeköy'de 09.00-13.00 saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Özveri, Kovuk Yusuf, Selen, Turgut Özal sokaklar.

Kadıköy'de 09.00-12.30 saatlerinde Erenköy Mahallesi Kaptan Arif Sokak, 13.00-17.00 saatlerinde Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay sokaklar.

Kartal'da 02.00-05.00 saatlerinde Yukarı Mahalle Eralp, Harman, Egemenlik, Kuyu, Acıçeşme, Dr. Sadık Ahmet, Hacı Şakir, Çimenlik, Gevrek, Çırçır, Şerif Ali, Bademli, Turhan, Yan ,Serhat, Çilek, Bayır, Üsküdar, Belediye, Gevrek, Kuyukcu, Buket, Bahtiyar sokaklar, Kordonboyu Mahallesi Ankara Sokak.

Pendik'te 10.00-18.00 saatlerinde Yayla Mahallesi Çakmak Sokak, Orhangazi Mahallesi Keklik, Yazlık sokaklar, Fatih Mahallesi Serçe, Çiftecam, Martı, Küme Evler, Ulaş, Gülenç, Eylem, Dumlu, Doğan, Cide, Necmettin Erbakan, Ela, Yurtseven, Aşkın, Akçam, Venüs, Mümtaz sokaklar, Velibaba Mahallesi Yelken, Üzüm sokaklar.

Tuzla'da 09.00-18.00 saatlerinde İstasyon Mahallesi Hatboyu Sokak, 09.30-13.00 saatlerinde Yayla Mahallesi Vatan Sokak,14.00-18.00 saatlerinde Aydınlı Mahallesi Özgürel Sokak.

Ümraniye'de 09.00-13.00 saatlerinde Necip Fazıl Mahallesi Mina, Günbatımı sokaklar, 09.00-18.00 saatlerinde Esenşehir Mahallesi Pırlanta, Mine, Atılım, Bahadır sokaklar.

Üsküdar'da 09.00-12.00 saatlerinde Kısıklı Mahallesi Gurbet, Abdipaşa Ara, Bosna, Alemdağ Yan Yolu, Yusuf Kemal, Türkyılmaz Çıkmazı, Canver, Defne, Medeniyet, Alemdağ, Salkım, Hacı Arifbey, Abdipaşa, Kaşgarlı Mahmut sokaklar, Ferah Mahallesi Dereci Sokak, Tantavi Mahallesi Bosna Sokak."

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