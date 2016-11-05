İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 10 ilçenin bazı bölgelerine, 7 Kasım Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, Bahçelievler'de 04.00- 07.00 saatleri arasında Siyavuşpaşa, Soğanlı ve Bahçelievler mahallelerinde kesinti yapılacak.

Sultangazi'de ilçesinde 08.00-18.00 saatleri arasında, Eski Habipler Mahallesi, Güller Sokak, Vefa Poyraz Caddesi ve Mine Sokak elektrik alamayacak.

Beylikdüzü'de ilçesinde 08.00-20.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi, Dere Sokak, Okul Sokak, Dolunay Sokak ve Şimşek Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

Esenyurt'da, Güzelyurt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kağıthane'de, 09.00-11.00 saatleri arasında, Harmantepe Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Altıntaş, Atlas Çıkmazı, Atlas, Buğra, Çini, Demir, Güneşli sokakları, Okul Caddesi Özkan, Şenyurt, Solmaz, Tekin, Tuğ, Vatan, Yörük sokakları, Yahya Kemal Mahallesi Altıntaş, Altay, Hakan, Kıvrım, Sucu, Timur sokakları, Çağlayan Mahallesi Çağatay, Medine, Melek, Nuralp sokakları ile Okul ve Taşocağı caddeleri elektrik alamayacak.

Beyoğlu'da, Gümüşsuyu Mahallesi Cumhuriyet, Mete Caddeleri, Kocatepe Mahallesi Aydede, Lamartin, Recep Paşa ve Topçu caddelerinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Güngören'de, Merkez Mahallesi Şahin Sokak’a 09.00-20.00 saatleri arasında, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Kızılcık ve Kasım sokaklarına ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Sarıyer'de, Zekeriyaköy Mahallesi, Kızılçam, Kırgülü, Ay Çiçeği ve Aslan Pençesi sokakları ile Büyükdere Mahallesi, Piyasa Çıkmazı Sokak ve Piyasa Caddesi’nde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Arnavutköy'de, Boyalık Mahallesi Durusu Park Caddesi'ne 10.00-12.00 ile 12.30-14.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.İstanbul'un Avrupa yakasındaki 10 ilçenin bazı bölgelerine, 7 Kasım Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, Bahçelievler'de 04.00- 07.00 saatleri arasında Siyavuşpaşa, Soğanlı ve Bahçelievler mahallelerinde kesinti yapılacak.

Sultangazi'de ilçesinde 08.00-18.00 saatleri arasında, Eski Habipler Mahallesi, Güller Sokak, Vefa Poyraz Caddesi ve Mine Sokak elektrik alamayacak.

Beylikdüzü'de ilçesinde 08.00-20.00 saatleri arasında Adnan Kahveci Mahallesi, Dere Sokak, Okul Sokak, Dolunay Sokak ve Şimşek Sokak’ta elektrik kesintisine gidilecek.

Esenyurt'da, Güzelyurt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kağıthane'de, 09.00-11.00 saatleri arasında, Harmantepe Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi, Altıntaş, Atlas Çıkmazı, Atlas, Buğra, Çini, Demir, Güneşli sokakları, Okul Caddesi Özkan, Şenyurt, Solmaz, Tekin, Tuğ, Vatan, Yörük sokakları, Yahya Kemal Mahallesi Altıntaş, Altay, Hakan, Kıvrım, Sucu, Timur sokakları, Çağlayan Mahallesi Çağatay, Medine, Melek, Nuralp sokakları ile Okul ve Taşocağı caddeleri elektrik alamayacak.

Beyoğlu'da, Gümüşsuyu Mahallesi Cumhuriyet, Mete Caddeleri, Kocatepe Mahallesi Aydede, Lamartin, Recep Paşa ve Topçu caddelerinde 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Güngören'de, Merkez Mahallesi Şahin Sokak’a 09.00-20.00 saatleri arasında, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Kızılcık ve Kasım sokaklarına ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Sarıyer'de, Zekeriyaköy Mahallesi, Kızılçam, Kırgülü, Ay Çiçeği ve Aslan Pençesi sokakları ile Büyükdere Mahallesi, Piyasa Çıkmazı Sokak ve Piyasa Caddesi’nde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Arnavutköy'de, Boyalık Mahallesi Durusu Park Caddesi'ne 10.00-12.00 ile 12.30-14.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.