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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 13 Ekim'de elektrik verilemeyecek

13 Ekim 2016 01:11

Ataşehir, Beykoz, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 13 Ekim'de elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00-12.00'de, Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokağı, İçerenköy Mahallesi Asayiş, Küçükbakkalköy Yolu, Şahinler, Menekşe, Gülpembe, Susam, İspirli Canip, Emniyet, Ahmet Tarık, Karslı Ahmet, Aydın, Sarı Çiğdem, Oyacı sokakları, Beykoz'da 10.00-15.00'te Poyraz Mahallesi Zamkinoz Niyazi, Muhtarçilli Metin, Plaj sokakları, Pendik'te 09.00-18.00'de, Yenişehir Mahallesi Akkaya Sokağı elektrik alamayacak.

Sancaktepe'de 09.00-12.30'da, Fatih Mahallesi Beraat Sokağı, Abdurrahmangazi Mahallesi Mekke Sokağı, Osmangazi Mahallesi Gazi Emir, Soylu sokakları, Kemal Türkler Mahallesi Fırat Sokağı, Meclis Mahallesi Nurgül, Doğan, Uğur sokakları, Sarıgazi Mahallesi Burak Sokağı, Safa Mahallesi Bahçelievler, Sancaktar, Güçlü, Gerçek, Vakur, Vatan, Server, Keleşoğlu, Cami Kutup, San sokakları, Paşaköy Mahallesi Mazıdağı, Trabzon, Kenan, Aysel, Hatun, Şile, Orçun, Klavuz, Villa, Çataltepe, Taşköprü, Ertan, Beyaz Villa, Mecidiye, Altındağ sokakları, 10.00-17.00'de, Paşaköy Mahallesi Selvi, Cumhuriyet, Hürriyet Paşaköy sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de, Mehmet Akif Mahallesi Sarı, Beyza, Darende, Güneş, Ziya Ülhak, Kuran Kursu, Elçi, Yavuz Selim, Halil İbrahim, Cennet, Sedef, Sevindik, Sınma, şafak, Nebi, Nikah, Olgun, Akabe, Fikir, Seyhan, Adil, Halil, Hattat, Hünkar, Hürkan, İkizler, Sakin, Başkale, Çayırhan, Elmas, Erdemler sokakları, Fatih mahallesi Dilek, Lodos Çıkmazı, Sedef, Sırma, Şafak, Temel, Seyhan ve Adil sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Tuzla'da 09.00-13.00'te, Mimar Sinan Mahallesi Kıdem Sokağı, 14.00-18.00'de Mimar Sinan Mahallesi Aslan Sokağı, Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Atatürk Mahallesi Alemdağ Sokağı, İstiklal Mahallesi Ada Sokağı, Atakent Mahallesi Alemdağ, Toygar sokakları, Altınşehir Mahallesi Erbaş Sokağı, Armağan Evler Mahallesi Sancaktar, Mithatpaşa, Akdeniz, Alemdağ sokakları, Saray Mahallesi Sanayi, Siteyolu, Toya, Alemdağ sokakları, Namık Kemal Mahallesi Talip Sokağı, Tantavi Mahallesi Yol Sokağı, Tepeüstü Mahallesi Hayırlı, Nakkaş sokakları, 9.00-17.00'de, Necip Fazıl Mahallesi Nebi, Yeşilyurt, Gökdoğan, Çorbacı Yolu, Cumali, Elvan, Kuşadası, Günbatımı, Şehrazat, Yaver, Nur, Side, Ulus, Mina, Fethiye, Aysun, Balcı, Pamukkale, Şenlik, Firdevs sokakları, Üsküdar'da 08.00-17.00'de, Ünalan Mahallesi Soyak Camii, Soyak Siteleri'ne, 09.00-12.00'de, Ünalan Mahallesi Ayazma, Derem, Şensoy, Barajyolu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

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