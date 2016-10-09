İstanbul'da elektrik kesintisi

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine 10 Ekim'de elektrik verilemeyecek.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-12.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akyazı Sokak, Atatürk Mahallesi Sütçü İmam, Nasuhbey Çıkmazı, Fatih Sultan Mehmet, Fazıl Paşa, Dudullu, Beşikçi sokakları, Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu, Turgut Özal sokakları, 09.00-16.00'da, İçerenköy Mahallesi Başak, Küçükbakkalköy Yolu, Emniyet, Karslı Ahmet, Çiçek, Taşeli sokakları, Beykoz'da 08.00-16.00'da, Göztepe Mahallesi Çiğdem Çıkmazı, Çamlık, Akkavak, Manolya, Mimoza, Oya Çiçeği, Palmiye sokakları elektrik alamayacak.



Çekmeköy'de 10.00-15.00'da, Taşdelen Mahallesi Sembol, Turgut Özal, Samur, Akik sokaklarında, Güngören Mahallesi Itır, Hüner, Marifet, Yordam sokakları, Kartal'da 09.00-17.00'da, Orhantepe Mahallesi Halit Paşa, Kemalettin, Anıl sokakları, 09.30-16.00'da, Yakacık Yeni Mahalle Gülden Sokak, 10.00-17.00'da, Yakacık Yeni Mahalle Yürek Kayalar Sokak, Pendik'te 09.00-17.00'da, Çamçeşme Mahallesi Cengizhan Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.



Sancaktepe'de 09.00-12.30'da Mevlana Mahallesi Suyolu, Aydınlar, Şeffaf, Veysel Karani, Kabil, Vekil, Kale, Kahve, Kanun, Kiraz ve Sürmeli sokaklarında, Sultanbeyli'de 09.00-17.00'da, Mehmet Akif Mahallesi Ziya Ülhak, Şanlıurfa, Miraç, Berat, Yeşil Bahçe Çıkmazı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



Ümraniye'de 09.00-12.00'da, Site Mahallesi Adıvar, Atay, Altınordu, Cevahir, Şimşek, Şenol Güneş sokaklarına, 09.00-17.00'da, Namık Kemal Mahallesi Refah Sokak, İnkılap Mahallesi Sakarya Sokak, Elmalıkent Mahallesi Atatürk Sokak, Esenkent Mahallesi Umurbey, Kasacılar, Kurtuluş, Şahika, Asude sokaklarına, 09.00-18.00'da, Esenşehir Mahallesi Sahil, Revnak, Kazasker, Hamidiye, Kıvanç, Muradiye, İnce, Fazıl, Handan, Ağlar, Akkaya, Kürkçüler, Gölcük ve Hale sokaklarına elektrik verilemeyecek.