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Yaşam

İstanbul’da elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelere 24 Eylül'de elektrik verilemeyecek

23 Eylül 2016 23:41

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri çerçevesinde, 24 Eylül'de Bahçelievler'de, Soğanlı Mahallesi, 2. Altın ve Aydoğdu sokakları, Çavuşpaşa Caddesi, Gezer, Güneş, Öner, Revani, Tezer ile Yiğiter sokakları 09.00-17.00'de elektrik alamayacak.

Zeytinburnu'nda, Maltepe Mahallesi, Gürün Çıkmazı ve Yıldız Sokağı'nda 09.00-12.00'de, Silivri'de, Selimpaşa Mahallesi 6199, 6061 ve 6063 sokaklarında 09.00-16.00'da elektrikkesintisi uygulanacak.

Bakırköy'de, Zuhuratbaba Mahallesi, Akatlar, Bilginler, Çamlık Çeşme sokakları ile Demirkapı Caddesi Hüdaverdi Sokağı, Karabal Caddesi Leventler ve Resneli sokakları, Türkiş Caddesi Ünaldı, Vankulu ve Yavuzevler sokakları, Yüce Tarla Caddesi Zümrüt Bahçe Sokağı, Ataköy, 3,4,11. kısım ile Behçet Kemal Çağlar Caddesi'ne 10.00-12.00'de elektrikverilemeyecek.

Güngören'de ise Mareşal Çakmak Mahallesi Cömert Sokağı'nda 10.00-20.00 arasında elektrik kesintisi yapılacak.

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