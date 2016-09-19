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Yaşam

İstanbul’da elektrik kesintisi

21 Eylül'de elektrik kesintisi yaşanacak

19 Eylül 2016 01:00

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde 21 Eylül'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre,  yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri dolayısıyla Büyükçekmece'de Yenimahalelle  Yalı, E-5 kuzey yan yol caddeleri ve civarı 09.00-12.30'da elektrik alamayacak.
 
Sarıyer Tarabya Mahallesi Atadan Sokağı ile Güzelce Ali Paşa ve  Kalender caddelerine 09.00-17.00, Başakşehir Şahintepe Mahallesi Yalçın Sokağı ve  civarına 09.00-18.00'de, Fatih'te, Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Piri, Hacı Hamza  Mektebi Aralığı, Hacı Hamza Mektepe, Eski Sarayönü Çıkmazı, Eski Sarayönü, Alper,  Merdivenli Çeşme, Koçdibek ve Koçdibek Çıkmazı sokakları ile Hacı Evhaddin Caddesi ve civarında 09.00-13.00'te elektrik kesintisi yapılacak.
 
Şişli'de ise Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi  caddeleri ile Nakiye Elgün Sokağı ve civarında 09.00-12.00'de, Beyoğlu'da Bostan  Mahallesi Düğün, Gülfidan, Kamer, Kurdela sokakları ile Kalyoncu Kulluğu Caddesi  ve Çukur Mahallesi Cezayirli Hasan Paşa, Çukur, Kadın Çıkmazı, Peşkinci, Şehit  Nevres sokakları, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz, Beyaz Yasemin, Ceylanım,  Simitçi sokaklarında 11.00-14.00'de elektrik kesintisi uygulanacak.
 
Fatih'te, Şehrimini Mahallesi Masura, Kerpiçhane, Koyuncu, Börekçi  Veli, Deniz Abdal Çeşmesi, Deniz Apdal Camii, Köprülü Mehmethaşa sokakları ve  Turgut Özal Millet Caddesi'nde 12.00-16.00'da,Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi  Caymaz, Engin 2, Çimen 3, Çiftlik 1 ve Hakimiyet sokakları ile Cumhuriyet,  Birdal, Umut caddeleri 13.00-16.00'da elektrik alamayacak.

 

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