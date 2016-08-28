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Yaşam

İstanbul’da elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasında bazı ilçelere yarın elektrik verilemeyecek

28 Ağustos 2016 20:40

İstanbul'un Anadolu yakasında yarın bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Çekmeköy, Maltepe, Pendik, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerine yarın elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi uygulanacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.00-12.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi Timur, Mimar Sinan sokaklar, 09.00-16.00 saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi 1. ve 10. sokaklar.

Çekmeköy'de 09.00-14.00 saatlerinde Ömerli Mahallesi Uran, Narçiçeği, Yüzyıl sokaklar, 09.00-17.00 saatlerinde Aydınlar Mahallesi Ahlat, Aksa, Ahududu sokaklar.

Maltepe'de 09.00-13.00 saatlerinde Altayçeşme Mahallesi Atatürk, Diker, Gazipaşa,Tunç, Amber, Prof. Sulhi Dönmezer, Demir, Orkide, Kaktüs, Diker, Tunç, Meltem, Orkide, Hikmet, Engin, Samibey sokaklar, Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk, İnci, Sakarya, Çağla, Çakmak, Kooperatif, Nergis, Yonca sokaklar, Girne Mahallesi Çağla, Atatürk sokaklar, Zümrütevler Mahallesi Nil, İnanç, Filiz, Yasemin, Refah, Atatürk, Taş Çıkmazı.

Pendik'te 09.00-13.00 saatlerinde Esenler Mahallesi Tavus Kuşu, Gökhan, Verimli, Sırça, Rıfat Ilgaz, Miraç, Bahriyeli, Şimal, Hattat Rakım sokaklar, Fevzi Çakmak Mahallesi Safha, Duyar, Yüzyıl, Malazgirt, Ayvalık, Çanakçı, Postacı sokaklar, 10.00-14.00 saatlerinde Kurna Mahallesi Kurnaköy, Ömerli Yolu, Sera, Çiçek, Formula, Anadolu, Pınarbaşı sokaklar.

Tuzla'da 09.00-13.00 saatlerinde Mescit Mahallesi Şehitlik, Zürafa, Yurtoğlu, Gözlem, Güzelbahçe, Bedesten, Sancak, Burç, Karayel, Cihannur, Hicret, İnkılap, Beşikçi, Bilim, Kuşdili, Nazenin, Gülden, Turgut Özal, Harzemşah, Beyder, Ertuğrul Gazi, Cemiyet, Cevahir, İstikbal, Nagehan, Talih, Fettah Başaran, Turgut Özal, Başaran, Zerdali, Balkaya, Demokrasi, Akbaba, Kıbrıs, Turgut, Arda, Andelip, Çalıkuşu, Bulvar sokaklar, Orhanlı Mahallesi Barbaros, Ulubatlı Hasan, Haznedar, Seçkin, Ünver, Ayazpınar, Barınak, Adnan Menderes, Gölbaşı, Çayırlar, Demokrasi, İrfan, Gurbet, Duru, Okyanus sokaklar.

Ümraniye'de 10.30-13.30 saatlerinde Atakent Mahallesi Kubilay, Burç sokaklar, Armağan Evler Mahallesi Dere, Akdeniz sokaklar, Necip Fazıl Mahallesi sokaklar, 14.30-16.30 saatlerinde Site Mahallesi Atay, Şelale sokaklar.

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