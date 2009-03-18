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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da bazı semtlere 22 Mart Pazar günü elektrik verilemeyecek

18 Mart 2009 02:00

İstanbul'da bazı semtlere 22 Mart Pazar günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Pazar günü, 09.00-10.00 saatleri arasında, "Arnavutköy ilçesi Hadımköy Sanayi Bölgesi, Billurcam, Sun-jüt, Burak Alm, Elektro 2000, Pireks, İnterlab, Set Beton, Arkar Ant, Cevahir Petrol, Özsaygın, Erçelik ve civarında" elektrik kesintisi uygulanacak.

09.00-14.00 saatleri arasında ise "Arnavutköy İlçesi Hadımköy Sanayi Bölgesi İnterlab, Set Beton, Arkar Ant, Cevahir Petrol, Özsaygın, Erçelik ve civarı" elektrik alamayacak.

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