İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da bazı semtlere 22 Mart Pazar günü elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Pazar günü, 09.00-10.00 saatleri arasında, "Arnavutköy ilçesi Hadımköy Sanayi Bölgesi, Billurcam, Sun-jüt, Burak Alm, Elektro 2000, Pireks, İnterlab, Set Beton, Arkar Ant, Cevahir Petrol, Özsaygın, Erçelik ve civarında" elektrik kesintisi uygulanacak.



09.00-14.00 saatleri arasında ise "Arnavutköy İlçesi Hadımköy Sanayi Bölgesi İnterlab, Set Beton, Arkar Ant, Cevahir Petrol, Özsaygın, Erçelik ve civarı" elektrik alamayacak.

