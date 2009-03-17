İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da Sarıyer, Bahçelievler ve Sultangazi'deki bazı semtlerde 19-22 Mart tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta 10.30-15.00 saatleri arasında; Sarıyer İstinye Mahallesi Köybaşı Caddesi İskele Sokak, İDO iskeleleri ve civarına elektrik verilemeyecek.



20 Mart'ta 09.00-15.00 saatleri arasında; Bahçelievler Yenibosna Hürriyet Mahallesi, Polat, Hereke, Fatih, Aktaş, Akgün sokaklar ile Fatih Çıkmazı ve Aktaş Çıkmazı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.



22 Mart'ta 08.00-12.00 saatleri arasında;, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı, M Caddesi, 2278 Sokak, 2314 Sokak, 2309 Sokak ve civarı elektrik alamayacak.

