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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

Sarıyer, Bahçelievler ve Sultangazi'deki bazı semtlerde 19-22 Mart tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

17 Mart 2009 02:00

İstanbul'da Sarıyer, Bahçelievler ve Sultangazi'deki bazı semtlerde 19-22 Mart tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta 10.30-15.00 saatleri arasında; Sarıyer İstinye Mahallesi Köybaşı Caddesi İskele Sokak, İDO iskeleleri ve civarına elektrik verilemeyecek.

20 Mart'ta 09.00-15.00 saatleri arasında; Bahçelievler Yenibosna Hürriyet Mahallesi, Polat, Hereke, Fatih, Aktaş, Akgün sokaklar ile Fatih Çıkmazı ve Aktaş Çıkmazı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

22 Mart'ta 08.00-12.00 saatleri arasında;, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı, M Caddesi, 2278 Sokak, 2314 Sokak, 2309 Sokak ve civarı elektrik alamayacak.

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