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Yaşam

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un bazı ilçelerine 15 Mart'ta elektrik verilemeyecek

13 Mart 2016 14:00

İstanbul'da Şile, Kadıköy, Pendik, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar'ın bazı bölgelerine 15 Mart'ta elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Şile'de 10.00-13.30'da, Çavuş Mahallesi, Oltu, Akdeniz, Emektar, Kızılırmak sokakları, Kadıköy'de 09.00-17.00'de, Bostancı Mahallesi, Daryol, Turşucu Dere, Emin Alipaşa, Hazan, Çağlar, Taşlıçeşme sokakları, Pendik'te 12.00-14.00'te, Kurtköy Mahallesi, Yeşilırmak Sokak elektrik alamayacak.


Ümraniye'de 00.30-06.30'da, Çakmak Mahallesi, Abant, Abide, Adalar, Bağcı, Baraj, Tavukçuyolu, Varan, Ağaoğlu, Başaran sokakları, Ataşehir'de 10.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi, Üçnar Yolu, Yakutlar, Canan, Şelale sokakları, Üsküdar'da 10.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi, Pişkinler, Nuhkuyusu sokaklarında kesinti uygulanacak.

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